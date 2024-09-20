Chp Lideri Özel: "Büyük Sanatçı Ruhi Su'yu Ölüm Yıldönümünde Saygıyla Anıyorum"

Chp Lideri Özel: "Büyük Sanatçı Ruhi Su'yu Ölüm Yıldönümünde Saygıyla Anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanatçı Ruhi Su’yu andı. Özel, ”büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanatçı Ruhi Su’yu andı. Özel, ”büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sanatçı Ruhi Su’yu andı. Özel,”büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

Özel’in paylaşım şu şekilde:

“Halk müziğine ömrünü vermiş, sesiyle çok sayıda türküyü ölümsüz kılmış büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.”

Anka Haber Ajansı

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