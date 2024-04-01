Chp Lideri Özel, İlhan Pektaş’ın Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun kayınpederi İlhan Pektaş’ın cenaze törenine katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun 29 Mart'ta hayatını kaybeden kayınpederi İlhan Pektaş için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Anka Haber Ajansı