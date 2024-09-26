Chp Lideri Özel, New- York'ta Kktc Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman İle Görüştü

Berkay VAROL

(New York) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısı kapsamında ABD’nin New York kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD’nin New York kentine gelen CHP Lider Özel, bugün kentteki Türkevi’ni ziyaret etti. Özel, Türkevi’de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özel’e görüşmede; CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.

Anka Haber Ajansı