Chp Lideri Özel'den Merkeze Çekilen Manisa Valisi Ünlü'ye Veda Mektubu

Chp Lideri Özel'den Merkeze Çekilen Manisa Valisi Ünlü'ye Veda Mektubu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü’ye, İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla bir veda mektubu iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, valiler kararnamesiyle merkeze çekilen Manisa Valisi Enver Ünlü’ye, CHP İl Başkanı İlksen Özalper aracılığıyla bir veda mektubu iletti.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki programı nedeniyle, Vali Ünlü için Manisa’da düzenlenen veda programına katılamayan Özel, İl Başkanı Özalper aracılığıyla ilettiği veda mektubunda, Ünlü’ye görev süresi boyunca Manisa’ya tarafsız bir vali olarak hizmet ettiği için teşekkürlerini iletirken, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı

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