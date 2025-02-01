Chp Lideri Özel'den Şehzaler Belediye Başkanı Durbay'a Hastanede Ziyaret

Chp Lideri Özel'den Şehzaler Belediye Başkanı Durbay'a Hastanede Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen "'CHP Engellilik Çalıştayı''na katıldı. Özel, daha sonra ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Gülseren Hasyamanlar’ı İzmir Göztepe’deki evinde ziyaret etti. Özel, ziyaretten sonra İzmir’de hastanede kanser tedavisi devam eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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