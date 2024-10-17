Chp Lideri Özgür Özel: "Bu Hukuksuzluk Son Bulacak, Tayfun Eşine Ve Biricik Kızına Kavuşacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "130 haftadır Silivri Cezaevi'nde hukuksuz bir kararla tutulan yol arkadaşımız Tayfun Kahraman ile özgürlüğünde tekrar buluşacağımızdan partimizi birlikte iktidara taşıyacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu hukuksuzluk son bulacak, Tayfun eşine ve biricik kızına kavuşacak" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "130 haftadır Silivri Cezaevi'nde hukuksuz bir kararla tutulan yol arkadaşımız Tayfun Kahraman ile özgürlüğünde tekrar buluşacağımızdan partimizi birlikte iktidara taşıyacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu hukuksuzluk son bulacak, Tayfun eşine ve biricik kızına kavuşacak" dedi.

Meriç Demir Kahraman, Gezi Parkı Davası'nın hükümlülerinden Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti. Meriç Kahraman, ziyarete ilişkin sosyal hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"17 Ekim 2024, Silivri, 89. kapalı görüş: 130. kez Silivri’deyim. Tayfun'dan herkese bol selam. Adil olmayan bir yargılama neticesinde; somut delil ve hukuki gerekçesi olmayan bir kararla anayasal hakları çiğnenerek mahkum edilen eşimin masumiyetinin tescili ve adaletin tecellisi için beklemekle geçen 130 hafta geride kaldı. Tayfun içerideyken, CHP üye kimliği dışarıda kaldı. Malum çok şey gibi üye kimlik kartını da cezaevine sokmak yasak. CHP üyesi Tayfun Silivri’dedir. Üye kartını, o özgürlüğüne kavuşana kadar emin ellerde muhafaza edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kahraman'ın paylaşamına alıntı yaparak, "130 haftadır Silivri Cezaevi'nde hukuksuz bir kararla tutulan yol arkadaşımız Tayfun Kahraman ile özgürlüğünde tekrar buluşacağımızdan partimizi birlikte iktidara taşıyacağımızdan şüphe duymuyorum. Bu hukuksuzluk son bulacak, Tayfun eşine ve biricik kızına kavuşacak" dedi.

Anka Haber Ajansı