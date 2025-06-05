Chp Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı... Erhan Adem, "Tüm Kumpasları Tek Tek Çürüteceğiz"

Chp Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı... Erhan Adem, "Tüm Kumpasları Tek Tek Çürüteceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kumpasları tek tek çürüteceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, sonuna kadar her türlü mücadeleye hazırız. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Sözcüsü Yücel'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi: Uyguladığınız Bu Düşman Hukuku Bize İşlemez
Chp Sözcüsü Yücel'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi: Uyguladığınız Bu Düşman Hukuku Bize İşlemez
Chp'li Deniz Yavuzyılmaz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Tahsis Edilen 59 Aracın Bilgilerini Açıkladı
Chp'li Deniz Yavuzyılmaz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Tahsis Edilen 59 Aracın Bilgilerini Açıkladı
Chp Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Chp Lideri Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Yeni Anayasa Çalışmalarının İlk Toplantısını Bayramdan Sonra Yapacağız
Ak Parti Sözcüsü Çelik: Yeni Anayasa Çalışmalarının İlk Toplantısını Bayramdan Sonra Yapacağız
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: Kurultay İddianamesini Gördük. Bomboş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Said İle Telefonda Görüştü