Chp Lideri Özgür Özel: "Trump'ın Uğradığı Suikast Girişimini Kınıyorum"

Chp Lideri Özgür Özel: "Trump'ın Uğradığı Suikast Girişimini Kınıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında yapılan suikast girişimini kınadı. Özel, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum. Suikast girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
15 Temmuz'da Çeşitli Anma Etkinlikleri Düzenlenecek
15 Temmuz'da Çeşitli Anma Etkinlikleri Düzenlenecek
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Trump’a Dönük Suikast Girişimini En Güçlü Şekilde Kınıyoruz"
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Trump’a Dönük Suikast Girişimini En Güçlü Şekilde Kınıyoruz"
Elazığ'da Maden İşçileri Grevde... Deniz Yavuzyılmaz: "İşçilerimizin Hakları Verilsin"
Elazığ'da Maden İşçileri Grevde... Deniz Yavuzyılmaz: "İşçilerimizin Hakları Verilsin"
Tbmm'de Bu Hafta... Sokak Hayvanlarına "Ötanazi" Yolunu Açan Kanun Teklifinin Görüşmelerine Başlanacak
Tbmm'de Bu Hafta... Sokak Hayvanlarına "Ötanazi" Yolunu Açan Kanun Teklifinin Görüşmelerine Başlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump’a Yönelik Gerçekleştirilen Suikast Girişimini Şiddetle Kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump’a Yönelik Gerçekleştirilen Suikast Girişimini Şiddetle Kınıyorum
Ömer Fethi Gürer: "Besici Sattığı Hayvanın Yerine Yeni Hayvan Alamıyor" (
Ömer Fethi Gürer: "Besici Sattığı Hayvanın Yerine Yeni Hayvan Alamıyor" (
Ak Parti'nin Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Teklifine Karşı İzmir'de Protesto Eylemleri Devam Ediyor
Ak Parti'nin Sokak Hayvanlarıyla İlgili Yasa Teklifine Karşı İzmir'de Protesto Eylemleri Devam Ediyor