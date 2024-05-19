Chp Lideri Özgür Özel'den "19 Mayıs" Mesajı: "Atılan O İlk Adımın İzinden Yürüyor Ve Mücadele Ediyoruz"

Chp Lideri Özgür Özel'den "19 Mayıs" Mesajı: "Atılan O İlk Adımın İzinden Yürüyor Ve Mücadele Ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel mesajında, "19 Mayıs 1919'da atılan o ilk adımın izinden, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak yürüyor ve mücadele ediyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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