Chp Lideri Özgür Özel'den Anneler Günü Mesajı

Chp Lideri Özgür Özel'den Anneler Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" mesajını paylaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiç bir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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