Chp Lideri Özgür Özel'den, Tarık Akan'ı Anma Mesajı

Chp Lideri Özgür Özel'den, Tarık Akan'ı Anma Mesajı

CHP Lideri Özgür Özel, Tarık Akan'ın ölüm yıldönümünde anma mesajı paylaştı.

(ANKARA) - CHP Lideri Özgür Özel, Tarık Akan'ın ölüm yıldönümünde anma mesajı paylaştı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan 16 Eylül 2016'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Tarık Akan'ın ölüm yıldömüne ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den anma mesajı geldi. CHP Lideri Özel X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Soma katliamının ardından madencinin yanında durarak yaşam hakkını savunmuş, sinemasıyla ve sanatıyla ezilenlerin sesi olmuş gerçek bir aydını, Tarık Akan'ı ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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