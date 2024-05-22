Chp Lideri Özgür Özel'den Yeni Miting, Rize’de "Çay Mitingi" Hazırlıkları Başladı

Chp Lideri Özgür Özel'den Yeni Miting, Rize’de "Çay Mitingi" Hazırlıkları Başladı

CHP, Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için “Çay Mitingi” düzenleyecek. CHP'nin Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun il başkanlarının çay üreticileri için miting talebine olumlu yaklaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak. Mitingin 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenmesi üzerinde duruluyor.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için “Çay Mitingi” düzenleyecek. CHP'nin Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun il başkanlarının çay üreticileri için miting talebine olumlu yaklaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinge katılacak. Mitingin 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenmesi üzerinde duruluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta sonu İstanbul'da düzenlediği "Büyük Eğitim Mitingi"nin ardından bu hafta sonu Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenleyecek. Özgür Özel'in üçünü mitinginin adresinin Rize olması planlanıyor. Karadeniz bölgesindeki CHP örgütleri çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek "Çay Mitingi" için hazırlıklara başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Mayıs’ta 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak açıkladı. Bakanlık, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise iki lira olarak belirlendiğini duyurdu. 11 liradan 19 liraya güncellenen yaş çay alım fiyatı, üreticiyi memnun etmedi. Rize ve bölge illerde üreticiler kepenk kapatma ve yürüyüş eylemleri yaptı.

Özel: “25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim kampanya döneminde, 19 Mart’ta Rize’nin Pazar ilçesinde yaptığı mitingde, çay üreticisinin sorunlarına dikkat çekerek yaş çay alım fiyatına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Özel, şunları söylemişti: “Hayat pahalandı, bu şartlar altında taban fiyat, bu sene ilan edilirken en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. 25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz. 25 liranın altındaki her fiyat emek sömürüsüdür, Pazar’ın, Rize'nin çorbasından, aşından eksiltmektir.”

İl başkanları miting talep etti

CHP şimdi çay üreticisinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için bir miting hazırlığında. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklanan yaş çay alım fiyatının düşüklüğü nedeniyle bölge il başkanlarının ortak miting talebi olduğunu bildirdi. Deniz, şunları belirtti: “CHP Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun İl Başkanlarının Rize’de Çay Mitingi yapılması ortak talebi, Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından kabul edilerek haziran ayının ilk haftasında, Rize’de bölgesel Çay Mitingi yapılması programlanmıştır.”

İl Başkanlarının talebi doğrultusunda, CHP Lideri Özel’in katılımıyla yapılacak olan mitingin 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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