Chp Listelerinden 2 İşçi, 1 Muhtar, 18 Emekli, 147 Kadın Aday Gösterildi

Chp Listelerinden 2 İşçi, 1 Muhtar, 18 Emekli, 147 Kadın Aday Gösterildi

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu milletvekili aday listesinde 147 kadın yer alıyor. Milletvekili adaylarından 2’si işçi, 18’i emekli, 1’i muhtar, 1’i emekli büyükelçi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu milletvekili aday listesinde 147 kadın yer alıyor. Milletvekili adaylarından 2’si işçi, 18’i emekli, 1’i muhtar, 1’i emekli büyükelçi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek bugün YSK’ye 28. Dönem milletvekili adayları listesini teslim etti.

Toplam 581 kişinin isminin yer aldığı aday listesinde 147 kadın yer aldı. Mesleklerine göre incelendiğinde ise adaylar arasında 133 avukat, 55 iş insanı, 53 mühendis, 28 doktor, 25 öğretmen, 18 emekli, 17 mali müşavir, 16 eczacı ve 16 ekonomist, 8 akademisyen, 8 gazeteci, 5 veteriner bulunuyor.

Listede muhtar işçi ve polis de yer alıyor. Bingöl’de ikinci sırada işçi Serdar Atalay ve Karabük’te ağır sanayi işçisi Bayram Karadağ aday gösterildi. Kahramanmaraş sekizinci sırada emekli polis memuru Çağatay Atasay ve Bursa birinci bölge son sırada muhtar Canan Akın Erdem listede yer alıyor. İstanbul 2. Bölge birinci sırada ise emekli Büyükelçi Namık Tan bulunuyor.

Anka Haber Ajansı

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