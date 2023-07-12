Chp: “Makam Ya Da Adaylıkları Dışarıdan Belirleyecek Bir Güç Yoktur”

Chp: “Makam Ya Da Adaylıkları Dışarıdan Belirleyecek Bir Güç Yoktur”

CHP Genel Merkezi, “Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi, “Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Merkezi İletişim Koordinatörlüğü tarafından bugün yazılı bir açıklama yapıldı. Genel Merkez tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sanatçı Özkan Uğur’un Ailesine Taziye Ziyareti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sanatçı Özkan Uğur’un Ailesine Taziye Ziyareti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , Chp Genel Merkezi Önünde: “Değişim En Tepeden Başlamalı”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , Chp Genel Merkezi Önünde: “Değişim En Tepeden Başlamalı”
Tanrıkulu, Diyarbakır’da Yargılanan 15 Gazetecinin Tahliye Edilmesi İçin Çağrı Yaptı
Tanrıkulu, Diyarbakır’da Yargılanan 15 Gazetecinin Tahliye Edilmesi İçin Çağrı Yaptı
Hakkı Saruhan Oluç: “Kopenhag Kriterlerini Yerine Getirin Derken ‘Kayyum Atayın’ Mı Dedi Ab Size”
Hakkı Saruhan Oluç: “Kopenhag Kriterlerini Yerine Getirin Derken ‘Kayyum Atayın’ Mı Dedi Ab Size”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
Ali Babacan: “Çölleşme Kuşağındağız, Suyun Tedbirini Almazsak Sıkıntı Çok Büyüyecek”
Ali Babacan: “Çölleşme Kuşağındağız, Suyun Tedbirini Almazsak Sıkıntı Çok Büyüyecek”
Tuncay Özkan'dan Annesi Sulhiye Özkan'a Hüzünlü Veda
Tuncay Özkan'dan Annesi Sulhiye Özkan'a Hüzünlü Veda