Chp Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi

Chp Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatyalı Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi

Malatya'lı depremzedeler, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya dert yandılar. Ağbaba'nın konuştuğu bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için konteyner alamadığını söyledi.

Malatya'lı depremzedeler, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya dert yandılar. Ağbaba'nın konuştuğu bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için konteyner alamadığını söyledi.

Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren Veli Ağbaba, ziyaret ettiği bir konteyner kentte depremzedelerin sorunlarını dinledi. Çadırda kaldığını belirten bir depremzede, 3 bin lira kira yardımı aldığı için kendisine konteyner verilmediğini, 3 bin lira ile ev de kirayalamadığını söyledi. Ağbaba'nın "destekten vazgeçersen vermiyorlar mı?" sorusuna ise hurdacılık yaptığını söyleyen depremzede, "vazgeçemiyoruz" yanıtını verdi.

Başka bir depremzede ise 4 aydır çocuğunun okul servis ücretini ödeyemediğini anlattı.

Anka Haber Ajansı

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