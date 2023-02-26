Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: “Gıda Ve Çadır İhtiyacı Bu Bölgede Devam Ediyor”

CHP İzmir Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaşanan iki büyük depremden sonra ağır hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'ni ziyaret etti. Barış Yıldız, "Köyümüz dayanışmayla, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Gıda ve çadır ihtiyacı bu bölgede devam ediyor” dedi.

CHP İzmir Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaşanan iki büyük depremden sonra ağır hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'ni ziyaret etti. Barış Yıldız, "Köyümüz dayanışmayla, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Gıda ve çadır ihtiyacı bu bölgede devam ediyor” dedi.

CHP İzmir Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, depremden sonra ağır hasar alan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'ni ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Evin yıkılan bir depremzede, “Evlerimiz yıkıldı, hiçbir şeyimizi alamadık, bir kaşığımızı bile alamadık, giysimiz yok. Arabalarla gelip yiyecek veriyorlar, kötü battaniyemiz var. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Hayvanımız yoktu ölümüz de yok ama hiçbir şeyimiz kalmadı bir çöp bile alamadık ikinci depremde yıkıldı. İyi kötü elli yüz yaşımıza geldik, emek çektik ama bir kuru canımız kaldı" dedi.

"BURADA YAŞANAN YIKIM, TELEVİZYONDA GÖSTERİLDİĞİNDEN DAHA BÜYÜK"

CHP İzmir Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, yıkımın televizyonda gösterildiğinden daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün buraya Bucalı dostlarımızın sizler için ilettiği desteği ulaştırmak için geldik. Açıkçası televizyonda bazı şeyleri görüyorduk ama makyajlı kısmını görmüşüz gerçeği görünce söyleyecek söz bulamıyorum. Biz orada da şunu yapmaya çalıştık. Ağladık ama gözyaşlarımızı içimize akıttık. Biliyorduk ki burada birçok canımızın bize ihtiyacı var biz de yaralarımızı hep birlikte saracağız dedik. Bugün de Buca’daki hemşerilerimizin sizler için hazırladıkları desteği ulaştırdık. Söylenecek çok şey var, kelimelerin ifade edeceği bir cümle kuramıyorum açıkçası, hepimize geçmiş olsun biz varız, biz halkız birbirimizin yarasını sararız. Ağırlıklı olarak erzak, bebek bezi Barış başkanımla konuşmuştuk katalitik soba tüpü, battaniye, iç çamaşırı, mont tabi bunlar kullanılmamış sıfır çocuklara yönelik çocuk oyuncakları, su ve kömür ile biraz da odun getirdik.”

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da şöyle konuştu:

“Burası depremin en yoğun hissedildiği Polat, aşağı doğru görülürse artık Polat yok en eski yerleşim yeri olan. Yukarıda deprem konutları var daha önce yapılmış olan oralar sağlam ama şehir merkezi olduğu gibi yıkık eski bir belde belediyemiz, şimdi köyümüz dayanışmayla dışarıdan gelen yardımlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Gıda ve çadır ihtiyacı bu bölgede devam ediyor. Bundan sonra da elimizden geleni yapıp çalışmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı