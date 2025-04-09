Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: "istanbul’u Diline Dolayanlar Dönüp Malatya’ya Baksın”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve beraberinde yaşananları Türkiye demokrasisine darbe girişimi olarak değerlendirdi. Yıldız, “Türkiye’nin son günlerdeki en sıcak gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik daha doğru bir ifadeyle doğrudan Türkiye demokrasimize yönelik bir darbe girişimidir” ifadelerini kullandı.

(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve beraberinde yaşananları Türkiye demokrasisine darbe girişimi olarak değerlendirdi. Yıldız, “Türkiye’nin son günlerdeki en sıcak gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik daha doğru bir ifadeyle doğrudan Türkiye demokrasimize yönelik bir darbe girişimidir” ifadelerini kullandı.

Kurultay dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, partiye kayyum atanması iddiaları ve olağanüstü kurultaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Yıldız, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye’nin son günlerdeki en sıcak gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik daha doğru bir ifadeyle doğrudan Türkiye demokrasimize yönelik bir darbe girişimidir. Bu saldırının hemen ardından belediye başkanlarımız, belediyelerimiz ve nihayetinde partimiz, kayyum tehdidiyle hedef alınmıştır.

"İstanbul’u diline dolayanlar dönüp Malatya’ya baksın"

Malatya’da bulunup İstanbul'daki belediyeleri diline dolayanlar, önce dönüp Malatya’ya baksın! Malatyalılar adına daha önce burada defaatle burada sorduğumuz soruları yineliyor, bir kez daha Malatyalılar adına hesap soruyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut AKP’li başkanı, belediyeyi 17 milyar lira borçla devraldığını ve personel maaşlarını ancak kredi çekerek ödeyebildiklerini açıkladı. CHP’li belediyeleri iğneden ipliğe araştırırken, gizli tanıkların mesnetsiz ifadeleriyle partimizi suçlarken; kendi belediye başkanlarınızın kamuoyuna açık beyanlarına sessiz kalmak düpedüz riyakârlıktır. Hadi siz iktidar olarak sessiz kaldınız buna savcılar, adalet kurumları, bürokrasi nasıl sessiz kaldı? Malatya’da YİKOP’ta yapılan yolsuzlukları konuşabiliyor musunuz? Merak ediyoruz. Deprem döneminde Malatyalılar can derdindeyken, siz “hafriyatları kime taşıtacağız, kimleri zengin edeceğiz?” diye hesap yapıyordunuz. O gün yapılan her usulsüzlük bugün yine Malatya halkının dilindedir, unutulmamıştır.

“Devletin, milletin, depremzedenin parasına ne oldu?”

AKP icraatları ile şaibeli bir partidir. Deprem öncesi Yeni Cami başta olmak üzere güçlendirme yaptığınızı söylediğiniz kamu binaları ilk sarsıntıda yıkıldı. Biz bunu defalarca gündeme getirdik, ama hâlâ sorumlular ortaya çıkmadı. Devlet kurumlarını güçlendirenler oraya devletin milyarlarını verenler bu yapılar yıkıldı, hesap verdiler mi? Neden susuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Mart ayında merkezde iş yerlerini teslim edeceğinizi söylediniz. Tweet atma yarışına girdiniz ama hiçbir sözünüzü tutmadınız. Malatya halkına karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Mart ayında şehir merkezindeki iş yerlerini teslim edecektiniz Mart geldi geçti nerede bu iş yerleri?

“Övündüğünüz üyelerin kaçının AKP’ye üye olduğunun haberi var?”

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerin birinci partisidir. İlk seçiminde birinci partisi olacaktır. Bunu yaptığımız imza kampanyasıyla, geçtiğimiz günlerde yapılan ön seçimde gördük. Partimize onlarca kişi gelip üye olmak istiyor. Ve birçok üye de şunu yaşıyoruz. Gelen çok sayıda vatandaş, bilgisi ve rızası olmadan AKP’ye üye çıkıyor. İnsanların haberi olmadan nasıl AKP’ye üye yaptınız. İnsanların kişisel verilerini bilgilerini nasıl aldınız. Kişisel veriler izinsiz şekilde kullanılarak sahte üyelikler oluşturulmuş durumda. Malatya’nın dört bir yanında "11 milyon 135 bin 306 üyemizle umudun adı Ak Parti" bilboardları asılıyor. Bu kadar üyenizin ne kadarının haberi var ne kadarı gerçek? Mahkemelere gidip de haberim olmadan beni AKP’ye üye yapmışlar diyenlerin sesini niye duymuyorsunuz? Bu üyelikleri hangi yollarla yaptınız? İnsanların verilerini sizler çaldınız. Dünya siyasi tarihinde yine bir ilke imza attınız. İnsanları bilgisi olmadan partinize üye yapıyorsunuz. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. AKP verilerinizi çalmış sizi üye yapmış olabilir. E-devletinize bakın bilginiz dışında üye olduysanız istifa edin ve en yakın savcılığa suç duyurusunda bulunun."

Anka Haber Ajansı