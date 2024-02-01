Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’a Yapılan Yumruklu Saldırıya İlişkin Açılan Davanın İlk Duruşması Yapıldı

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’a, 14 Mart 2023 tarihinde konteynerden çıkarılmak istenen vatandaşlara destek verdiği esnada 'siz Allah bilir misiniz' diyerek yumruk atan İsmail T. hakkında açılan davanın ilk duruşması Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Saldırgan İsmail T. ifadesinde CHP’li Yıldız’a yumruk attığını ancak yumruğunun değmediğini iddia ederek, "Vali yardımcısı yanımıza polis de vererek bizi oraya gönderdi ve 'bir bakın’ dedi" ifadelerini kullandı.

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’a, 14 Mart 2023 tarihinde konteynerden çıkarılmak istenen vatandaşlara destek verdiği esnada "siz Allah bilir misiniz" diyerek yumruk atan İsmail T. hakkında açılan davanın ilk duruşması Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Saldırgan İsmail T. ifadesinde CHP’li Yıldız’a yumruk attığını ancak yumruğunun değmediğini iddia ederek, "Vali yardımcısı yanımıza polis de vererek bizi oraya gönderdi ve "bir bakın’ dedi" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 14 Mayıs 2023 tarihinde afet bölgesinde konteynerden çıkarılmak istenen yurttaşlara destek verdiği sırada saldırıya uğramıştı. Depremzedelere, "Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz" diyen Yıldız'a, İsmail T. adlı vatandaş, "Siz Allah’ı bilir misiniz lan" diyerek yumruk atmıştı. Yıldız ve beraberindekilerin şikayetçi olmaları üzerine İsmail T. "hakkında basit yaralama ve hakaret" iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması dün Malatya Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davaya müşteki sıfatıyla CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da katıldı. Yıldız’a destek vermek amacıyla il yöneticileri ve ilçe başkanları ve yöneticileri de duruşmaya geldi.

"VALİ YARDIMCISI BİZE POLİS VEREREK BİZİ ORAYA GÖNDERDİ"

Mahkeme, şüpheli İsmail T.’nin ifadesini aldı. İsmail T. ifadesinde deprem nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

"Önceki savunmalarımı tekrar ederim sinirlendiğim için kafasına doğru yumruk attım ancak değmedi. ‘Lan sizin Allahınız var mı O.Ç.’ demedim. Ben söz konusu konteyner kentte kalıyorum. Vali yardımcısı bize "Sizi mağdur etmeden buradan taşıyacağız" dedi. Daha sonra müştekinin gelerek insanları provoke ettiğini duyduk, bu sebeple Vali Yardımcısı yanımıza polis de vererek bizi oraya gönderdi ve ‘bir bakın’ dedi. Oraya gittiğimizde müştekinin sizi buradan götürüp çamurlu yerlere yerleştirecekler dediğini insanları provoke ettiğini duydum. Deprem nedeniyle psikolojim bozuk olduğu için sinirlerime hakim olamadım ve yumruk salladım. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Şüpheli İsmail T.‘nin ifadesinin ardından mahkeme, olayla ilgili yeni tanıkların dinlenmesi ve olaydaki görüntülerin incelemesine karar vererek davayı 24 Mart’a erteledi.

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Anka Haber Ajansı