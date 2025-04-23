Chp Malatya İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Koydu

Chp Malatya İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Atatürk Anıtı'na Çelenk Koydu

CHP Malatya İl Teşkilatı üyeleri, TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Barış Yıldız, törendeki konuşmasında, “Dünyada ilk defa bir millet, kongre toplayarak, Meclis kurarak, emperyalist ülkelere karşı savaş vermiş ve bu savaşı kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

(MALATYA) - CHP Malatya il ve ilçe yöneticileri, TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Barış Yıldız, törendeki konuşmasında, “Dünyada ilk defa bir millet, kongre toplayarak, Meclis kurarak, emperyalist ülkelere karşı savaş vermiş ve bu savaşı kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

TBMM’nin açılışının 105’inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP Malatya il ve ilçe yönetici ve üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şunları söyledi:

"Her milli bayramda olduğu gibi bu milli bayramımızda da Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızı vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunmak üzere bu anıtın önünde toplandık. Değerli Malatyalılar, 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan, o gün işgal altındaki yurdumuzun emperyalizme karşı başlattığı Kurtuluş Savaşımız, dünyada örnek bir savaştır. Dünyada ilk defa bir millet, kongre toplayarak, Meclis kurarak, emperyalist ülkelere karşı savaş vermiş ve bu savaşı kazanmıştır.

Yıldız, 23 Nisan’da Meclis kurulmasının, sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da önemli olduğunu belirterek, "23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, savaş sürerken, savaşın ortasında kurulmuştur. Düşünün ki bir millet, birden fazla ülkeye karşı savaş veriyor. O ülkenin yüz akı subayları, beraber bir kurtuluş mücadelesi başlatıyorlar. Ve bu mücadeleyi tek bir komuta zincirinde değil, bir Meclis kurarak veriyorlar" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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