Chp Malatya İl Örgütü, Ferdi Zeyrek İçin Mevlit Okuttu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü tarafından, 9 Haziran’da vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit okutuldu lokma döküldü. Mevlite mesaj gönderen Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin inançlı ve çalışkan neferi Ferdi Zeyrek’in vefatı hepimizi derinden sarstı. Ferdi Başkan, genç yaşına rağmen halkla iç içe, samimi, çalışkan ve ilkeli duruşuyla yalnızca Manisa’ya değil, tüm Türkiye’ye umut olmuştu” ifadelerini kullandı.

(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü tarafından, 9 Haziran’da vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit okutuldu lokma döküldü. Mevlide mesaj gönderen Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin inançlı ve çalışkan neferi Ferdi Zeyrek’in vefatı hepimizi derinden sarstı. Ferdi Başkan, genç yaşına rağmen halkla iç içe, samimi, çalışkan ve ilkeli duruşuyla yalnızca Manisa’ya değil, tüm Türkiye’ye umut olmuştu” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek’in cenaze töreni nedeniyle Manisa’da bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İl Başkanı Barış Yıldız’ın mesajlarının okunduğu mevlit törenine; Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, CHP il, ilçe başkan ve yöneticileri, CHP il, ilçe kadın kolları ve muhtarların yanı sıra parti üyeleri katıldı.

Zeyrek'i 2023 seçimlerinde tanıma fırsatı bulduğunu belirten CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, “Cenaze törenindeki ona olan hürmeti, sevgiyi, saygıyı gördüm. İşin güzel tarafı, sadece CHP veya ona oy veren insanlar değil; hatta tüm Türkiye. Üzüntümüz büyük” dedi.

CHP Yeşilyurt İlçe başkanı Hakkı Ayas, “Çok uzakta da olsa, bir başka acıyı sizin de aynı acı şiddetiyle duymanızdır. İnanın ki biz de Ferdi Başkan’ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bizlerle bu acıyı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Bütün sevenlerine de sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: "Ölüm ona yakışmadı"

Manisa Büyükşehir belediyesi ile kardeş şehir olduklarını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise şöyle konuştu:

“Meclis kararıyla birlikte Malatya’nın simgesel küçük bir hediyesi olan kayısıyı göndermiştik. Bana dönüş yaptı, teşekkür etti. ‘Genel Sekreterimiz sizi arayacak, bu arada bir emriniz var mı?’ diye incelik gösterdi. Ferdi Başkan siyasete yakışmıştır. Manisa’ya yakışmıştır. Ölüm ona yakışmadı. Allah razı olsun.”

CHP Malatya İl Başkanvekili Cengiz Özdemir, “Biraz önce Başkanınızın biyografisini falan okudular. Gördüğünüz gibi insanlar ne güzel genç yaşta belli bir yerlere gelmiş ve halkın teveccühünü kazanmış. Hakikaten çok farklı bir insan. Bir buçuk yılda bütün Manisa’nın, bütün dostlarının; kiminin babası, kiminin oğlu, kiminin kardeşi olmak kolay değil. Özellikle belediye başkanlığı da kolay değil. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.

YıldızÇ “Zeyrek’in hatırasını, mücadelesini ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz”

Zeyrek’in cenazesi dolayısıyla Manisa’da bulunan İl Başkanı Barış Yıldız ise mesajında; “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i elim bir kazada kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ferdi Başkan, partimizin değerli bir neferi, halkımızın umudu ve bizlerin yol arkadaşıydı. Yerel seçimlerdeki başarısıyla hepimizin gururu olmuş, Manisa’yı 74 yıl sonra kazanarak partimize büyük bir katkı sunmuştu. Malatya İl Başkanlığımızda bugün kendisi için bir mevlit programı düzenleniyor. Ancak ben Sayın Genel Başkanımızla birlikte Manisa’da taziye evinde bulunacağım için etkinliğe katılamıyorum. Ferdi Zeyrek’in hatırasını, mücadelesini ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. Kendisini sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

Ağbaba: “Yalnızca Manisa’ya değil, tüm Türkiye’ye umut olmuştu”

Kazanın ilk gününden itibaren Manisa’da bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba anma programına gönderdiği mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin inançlı ve çalışkan neferi Ferdi Zeyrek’in vefatı hepimizi derinden sarstı. Ferdi Başkan, genç yaşına rağmen halkla iç içe, samimi, çalışkan ve ilkeli duruşuyla yalnızca Manisa’ya değil, tüm Türkiye’ye umut olmuştu. Yerel seçimlerde gösterdiği başarı, halkın güvenini kazanma konusundaki kararlılığının ve inancının en açık göstergesiydi. Kendisiyle uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz, güçlü bir yol arkadaşlığımız vardı. Onun zamansız vedası yalnızca ailesini ve Manisa’yı değil, tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini yaralamıştır. Ferdi Zeyrek’in geride bıraktığı mücadele, bizlere ışık olmaya devam edecek. Onu her zaman sevgiyle, özlemle ve saygıyla anacağız. Başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, Manisa halkına ve partimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Anka Haber Ajansı