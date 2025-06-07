Chp Malatya İl Örgütünde Bayramlaşma… İl Başkanı Barış Yıldız: "Zor Günlerde Bayramın Ayrı Bir Önemi Var"

Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma gerçekleştirildi. İl Başkanı Barış Yıldız, “Ülkemizin geçirdiği zor günlerde bayram kutlamanın ayrı bir önemi var. Çünkü bayram, dayanışma demektir. Partimizin yaşadığı tüm baskılara rağmen, dayanışmak için buraya gelen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

(MALATYA) - Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma gerçekleştirildi. İl Başkanı Barış Yıldız, “Ülkemizin geçirdiği zor günlerde bayram kutlamanın ayrı bir önemi var. Çünkü bayram, dayanışma demektir. Partimizin yaşadığı tüm baskılara rağmen, dayanışmak için buraya gelen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Malatya İl Örgütü tarafından düzenlenen bayramlaşmaya CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, il ve ilçe örgütü yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Yıldız, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Malatya'nın zor günler geçirdiğini ifade etti. Depremin yaralarının hala sarılmaya çalışıldığı Malatya'da birçok vatandaşın bayramı konteynerlerde geçirdiğini, çiftçinin ürünlerini ise don vurduğunu anlatan Yıldız, "Ekonomik anlamda şehir belki de en kötü yıllarını yaşıyor. İki felaketin art arda gelmesiyle şehirde büyük bir umutsuzluk, büyük bir karamsarlık olduğunu da gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'de özellikle adalet sisteminde yaşananların, sabah şafak operasyonlarının herkesi üzdüğünü, adalet sisteminin sorgulanmasına yol açtığını ifade eden Yıldız, "Ülkemizin geçirdiği zor günlerde bayram kutlamanın ayrı bir önemi var. Çünkü bayram, dayanışma demektir. Partimizin yaşadığı tüm baskılara rağmen, dayanışmak için buraya gelen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bayram bizler için umut demek; bu bayram bizler için dayanışma demek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldız, şunları söyledi:

"Ferdi Zeyrek dün gece elim bir kaza geçirdi. Kendisi yaşam mücadelesi veriyor. Bugün burada Malatya örgütü olarak Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun diliyoruz, ailesine ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçmiş olsun dileklerimizi ayrıca iletiyoruz. Ferdi Ağabey Manisa’yı ayağa kaldırdı. Uzun yıllar sonra Manisa’da CHP kazandı. Manisa’da yapacağı çok daha iyi işler var. Kısa sürede toparlayıp aramıza döneceğine inanıyorum. Manisa il örgütünü de selamlıyoruz."

Anka Haber Ajansı