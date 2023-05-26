Chp Malatya Kadın Kolları Başkanı: "Hayatlarımıza, Haklarımıza Ve Hayallerimize Sahip Çıkalım"

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, "Kadınların yaşam hakkı için, Medeni Kanun ile elde ettiğimiz haklarımızı korumak için, 6284 sayılı Kanunun yürürlükte kalması için, çocuklarımızın zorla ve erken yaşta evlendirilmemesi için, gençlerin aydınlık yarınları için, istihdam dışına itilmememiz için, haklarımızı aradığımızda hakarete uğramamak için, hak, hukuk, adalet için, demokrasi için, cumhuriyet değerlerimizi korumak için, haydi, kadınlar sandığa. Sandıklara sahip çıkalım. Hayatlarımıza, haklar

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, "Kadınların yaşam hakkı için, Medeni Kanun ile elde ettiğimiz haklarımızı korumak için, 6284 sayılı Kanunun yürürlükte kalması için, çocuklarımızın zorla ve erken yaşta evlendirilmemesi için, gençlerin aydınlık yarınları için, istihdam dışına itilmememiz için, haklarımızı aradığımızda hakarete uğramamak için, hak, hukuk, adalet için, demokrasi için, cumhuriyet değerlerimizi korumak için, haydi, kadınlar sandığa. Sandıklara sahip çıkalım. Hayatlarımıza, haklarımıza ve hayallerimize sahip çıkalım" dedi.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, Güzelbahçe Belediyesi tarafından kurulan konteyner alanında hizmet veren Kadın Kolları konteynerinin önünde Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan ve parti üyelerinin katılımıyla bugün basın açıklaması yaptı.

"KADINLARIN KAZANILMIŞ BÜTÜN HAKLARINA GÖZ DİKTİLER"

Nezahat Aydın açıklamasında şunları söyledi:

"Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin kaderinin belirlenmesine iki gün kaldı. 28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir. Bir yanda esaret diğer yanda özgürlük duruyor. Cumhur İttifakı adeta bir kadın düşmanı koalisyonuna dönüştü. Kadınların kazanılmış tüm kazanımlarına göz diken Yeniden Refah Partisi ve Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olan HÜDA-PAR’ın Meclis’e girişi ile Cumhuriyet tarihinin kadınlar açısından en karanlık parlamentosu oluşturuldu. Meclis’te temsil hakkı kazanan bu zihniyet planlarını alenen ilan etti. HÜDA-PAR’ın inşa etmeye çalıştığı Türkiye’ye bir kez daha yakından bakalım; demokrasiye savaş açtılar. Cumhuriyet’e savaş açılarak parlamenter sistem eleştirisi yapıldı. Tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği kaos yok sayılarak, parlamenter sistemin çözümsüzlük yarattığı iddia edildi. Katılımcı demokrasi hedef tahtasına konuldu. Kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görenler yeni Anayasa yazmaktan bahsetti. Unuttukları bir gerçek var ki; yeni Anayasayı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biz hazırlayacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle demokratik, laik, sosyal hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Karma eğitim tehdit altında kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesinin önünü açmak isteyenler, karma eğitimin zorunluluktan çıkarılmasını istiyor. Eğitimin Anayasal bir hak olduğu gerçeğini her fırsatta yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkı gasp ediliyor. Kadın erkek eşitliğine inanmayan HÜDA- PAR, kadınların kazanılmış bütün haklarına göz dikti. "Kadınların çalışma şartlarının fıtrata uygun hale getirilmesi" isteniyor.”

Anka Haber Ajansı