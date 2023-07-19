Chp Malatya Miletvekili Ağbaba, Su Sorunu Yaşayan Akçadağlıları Ziyaret Etti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Akçadağ’da yaşanan sulama sorunuyla ilgili ilgilileri dinledi. Devlet Su İşleri yetkilileri akşam ya da yarına kadar su vereceklerini ifade etseler de Akçadağlı üreticiler ağaçlarındaki verimin daha da düşmemesi için su beklemeye devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Akçadağ’da yaşanan sulama sorunuyla ilgili ilgilileri dinledi. Devlet Su İşleri yetkilileri akşam ya da yarına kadar su vereceklerini ifade etseler de Akçadağlı üreticiler ağaçlarındaki verimin daha da düşmemesi için su beklemeye devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sulama suyu sıkıntısı yaşayan Akçadağ ilçesini ziyaret ederek, İlçe Ziraat Odası Başkanı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi.

"KAYISI MALATYA’NIN EKONOMİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Malatya en çok kayısı ile anılıyor. Dolayısıyla su verilmemesinden dolayı kayısıdan gelecek yıl verim alamayacaksa insanlar, onları da burada tutmak mümkün olmayacaktır. Malatya’nın normalleşmesi adına sadece bu bölgeyi değil kentin ekonomisini ilgilendiriyor ve ticareti ayakta tutuyor. Dolayısıyla sulama sorununun çözülmesi gerekiyor. Sulama sorunu 3-5 bahçeyi değil binlerce dönümü etkiliyor. Bunun böyle olacağı şubat ayından belliydi. Maalesef bu gecikmeli olarak yapılmaya çalışılıyor. Burada her yıl aynı sorun yaşanıyor. Mutlaka kapalı sulama sisteminin yapılması lazım. Belki bu yıl için kanalların tamiratı yapılabilir ama önümüzdeki yıldan itibaren mutlaka kanallar kapalı sisteme geçmelidir.

"ÖTV ARTIŞI SANKİ MECLİS'TEN Mİ GEÇTİ?”

Seçimden önce "depremden dolayı bina yapacağım, vatandaşa ucuz kredi vereceğim, çiftçinin faizlerini sileceğim, mazotu ucuzlatacağım, emekliye para vereceğim, öğrencilerin telefonlarından ÖTV almayacağım, araçlardan ÖTV almayacağım" diyordu. "Araçlardan ÖTV almayacağım" diyordu ama araçlara iki kat ÖTV, iki kat MTV bindirdi. Yine sesiniz çıkmadı. Mazot bir gecede 6 lira arttı, muhalefet, MTV oylamasında Meclis'te niye yoktu" diyorlar. Zaten çoğunlukları var. Plan Bütçe Komisyonu’nda geçmesin diye mücadele ettik, Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğimizi söylemişiz. Kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılıyor. MTV’yi iki katına çıkaran Cumhur İttifakı’nın suçu yok, sanki suç Meclis'e gitmeyen CHP’lilerin. Sanki MTV zammını CHP milletvekilleri yapmış. Mazota, doğalgaza ve benzine gelen ÖTV artışı sanki Meclis'ten mi geçti? 15 Temmuz’da gece yarısı seladan önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ÖTV arttı. Bu Meclis'ten geçmedi, böyle bir algıya kapılmayın. Geçen günlerde tuvalet kağıdı ve temizlik malzemelerinin KDV’sini yüzde 8’den yüzde 20’ye yükseltilmesi 8 KDV’nin 10’a, 18 KDV’nin 20’ye yükseltilmesi Meclis'ten geçmedi. Bunların hiçbiri Meclis'ten geçmedi."

Anka Haber Ajansı