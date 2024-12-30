Chp Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Babası Hüseyin Ağbaba İçin Mevlit Okuttu

Chp Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Babası Hüseyin Ağbaba İçin Mevlit Okuttu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, babası Hüseyin Ağbaba’nın vefatının üçüncü günü vesilesiyle mevlit okuttu.

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, babası Hüseyin Ağbaba’nın vefatının üçüncü günü dolayısıyla mevlit okuttu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, babası Hüseyin Ağbaba’nın vefatının 3’üncü gününde Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Cemevi’nde mevlit okuttu. Mevlide, CHP Milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Gürsel Erol, Okan Konuralp, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan’ın yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kardeşleri Hür Ağbaba, Cemile Özgül ve Zehra Ünlü ile taziyeleri kabul etti.

Anka Haber Ajansı

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