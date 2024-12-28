Chp Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Babası Hayatını Kaybetti

Chp Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Babası Hayatını Kaybetti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba hayatını kaybetti.

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba, gece yarısı hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba’nın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de programlarını iptal ederek, cenazeye katılmak için yarın Malatya’ya gideceği öğrenildi.

Beş çocuk babası Hüseyin Ağbaba’nın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bildirildi.

Anka Haber Ajansı

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