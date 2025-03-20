Chp Malatya'dan Ön Seçim Çağrısı: "Her Oy Baskıya Karşı Bir Tokattır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, partisinin 23 Mart'ta yapacağı cumhurbaşkanı adayını belirleme ön seçimi öncesi basın açıklaması yaparak tüm üyeleri ve demokrasiye inananları oy kullanmaya davet etti. Yıldız, yaptığı açıklamada, “Tüm örgütlerimiz, tüm üyelerimiz ve demokrasiye inanan tüm herkesle beraber, “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" anlayışıyla bir araya gelerek, bu baskıcı hukuk tanımaz uygulamalara karşı tek yumruk olacağız” dedi.

(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, partisinin 23 Mart'ta yapacağı cumhurbaşkanı adayını belirleme ön seçimi için tüm üyeleri ve demokrasiye inananları oy kullanmaya davet etti. Yıldız, “Tüm örgütlerimiz, tüm üyelerimiz ve demokrasiye inanan tüm herkesle beraber, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" anlayışıyla bir araya gelerek, bu baskıcı hukuk tanımaz uygulamalara karşı tek yumruk olacağız” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığı bir süreçten geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

“CHP olarak, tüm örgütlerimiz, tüm üyelerimiz ve demokrasiye inanan tüm herkesle beraber, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" anlayışıyla bir araya gelerek, bu baskıcı hukuk tanımaz uygulamalara karşı tek yumruk olacağız. Bugün de eylemlerimiz devam edecek. Bu akşam itibarıyla, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için saat 20:00’de CHP İl Başkanlığı önünde demokrasi nöbetinde olacağız.”

"Her oy, baskıya karşı bir tokattır"

Kullanılacak her oyun faşizme vurulan bir tokat olacağını ifade eden Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm üyelerimizin katılacağı bu seçimi faşizme inat, demokrasiyi yüceltmek için gerçekleştireceğiz. Pazar günü kullanılacak her oy, bu mücadeleye bir katkıdır. Pazar günü kullanılacak her oy, faşizme vurulan bir tokat olacaktır. Türkiye genelinde halkımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda, genel merkezimizin aldığı kararla, partimize üye olmayan herkesin de gelip dayanışma sandıklarında oy vererek demokrasiye destek olabileceklerini hatırlatıyoruz. Bugün, bu pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçiminde oy kullanmak isteyen herkesi bekliyoruz. Parti üyelik şartı aramadan, parti üyelerimiz ayrı sandıkta oy kullanacaklar; üye olmayanlar da dayanışma sandıklarında oy kullanabilecekler.”

Anka Haber Ajansı