Chp Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek: "Sandıkları Terk Etmeyin"

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Zeyrek, “Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım” dedi.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Zeyrek, “Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım” dedi.

Manisa’da sandıkların açılmasıyla beraber heyecan daha da arttı. Partililerle birlikte il binasında seçim sonuçlarını takip eden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Ferdi Zeyrek, "'Çok kıymetli hemşerilerim, değerli yol arkadaşlarım, sandık görevlisi arkadaşlarım. Şu anda sandıkların yaklaşık yüzde 8’i açıldı. Önde görünüyoruz. Ama bu daha başlangıç. Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım. Umuda çok az kaldı. 75 yıllık bir tarih yazacağız. Manisamızın umuda açılan sayfasına sadece bir saat kaldı. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz'" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı