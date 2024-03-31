Chp Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek: "Sandıkları Terk Etmeyin"

Chp Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek: "Sandıkları Terk Etmeyin"

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Zeyrek, “Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım” dedi.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Zeyrek, “Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım” dedi.

Manisa’da sandıkların açılmasıyla beraber heyecan daha da arttı. Partililerle birlikte il binasında seçim sonuçlarını takip eden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sandıkların açılmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

Sandıklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Ferdi Zeyrek, "'Çok kıymetli hemşerilerim, değerli yol arkadaşlarım, sandık görevlisi arkadaşlarım. Şu anda sandıkların yaklaşık yüzde 8’i açıldı. Önde görünüyoruz. Ama bu daha başlangıç. Lütfen rehavete kapılmadan seçimin son anına kadar, son oy sayılana kadar, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkalım. Umuda çok az kaldı. 75 yıllık bir tarih yazacağız. Manisamızın umuda açılan sayfasına sadece bir saat kaldı. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz'" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Cumhuriyet’in Ruhuna Ve Devrimlerine Sahip Çıkan Bütün Vatan Evlatlarına Selam Olsun”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: “Kutlamaya Tüm İzmir'i Davet Ediyoruz”
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Yerel Seçim 2024... Afyonkarahisar'da Son Durum
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Chp İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın Oy Kullandığı Sandık Sonuçları
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Yerel Seçim 2024... Kırıkkale’de Son Durum
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Chp’nin Fatih Adayı Mahir Polat: “2 Puan Öndeyiz. Bazı Okullarda Elektrik Kesintisi Haberleri Gelmeye Başladı”
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Bilge Yılmaz Görevinden İstifa Etti, Akşener’i İstifaya Davet Etti
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum
Yerel Seçimler 2024... Artvin'de Son Durum