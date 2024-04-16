Chp Manisa İl Başkanı Özalper, Manisalılara Chp’ye Üye Olma Çağrısında Bulundu

Chp Manisa İl Başkanı Özalper, Manisalılara Chp’ye Üye Olma Çağrısında Bulundu

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisalılara CHP'ye üye olmaları çağrısında bulundu. Özalper, “Tüm Manisalıları ana baba ocağına, CHP’ye üyelik çağrısı yapıyorum. Kapımız herkese açık” dedi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisalılara CHP'ye üye olmaları çağrısında bulundu. Özalper, “Tüm Manisalıları ana baba ocağına, CHP’ye üyelik çağrısı yapıyorum. Kapımız herkese açık” dedi.

İlksen Özalper, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

''Manisalı vatandaşlarımızın büyük bir teveccühüyle yerelde iktidar olduk, Manisa’ya baharı getirdik. Şimdi gücümüzü büyütmek için örgütümüzle sahada olmaya be çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye, büyük bir dönüşüm içinde. Hem Türkiye’de hem de Manisa’da yeni bir sayfa açıyoruz.

Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in de dediği gibi, CHP ana baba ocağıdır. Biz hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayan bir siyaset yürütüyoruz. CHP artık herkesin evidir. Oy tercihi hangi partiye olursa olsun, tüm Manisalıları partimize üye olmaya davet ediyorum. Partimizde değişim yarattık ve birlikte kazandık, şimdi de gelecek inşasını birlikte hazırlayacağız. CHP saflarında birleşelim.''

Anka Haber Ajansı

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