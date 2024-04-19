Chp Manisa İl Başkanı Özalper: "Manisalıların Su Çilesine Noktayı Koyduk"

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in su konusunda verdiği sözleri tuttuğunu ifade ederek, "İlk 2 ton su 1 TL oldu. Manisa, CHP'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla nefes alacak. Daha yeni başlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Kurulunda alınan kararla, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek'in vaatlerinden biri olan "İlk 2 ton su 1 TL" uygulaması başladı. Olağanüstü toplanan MASKİ Genel Kurulu toplantısında ilk 2 ton suyun 1 TL olması sonraki kademelerde yüzde 30 indirim yapılması ve vatandaşlardan tepki gören kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırılmıştı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'da Belediye Başkan adaylarımız derslerine çok iyi çalıştılar. Sırf göz boyamak için olmayacak vaatler vererek algı yaratmak yerine, tüm projelerini titizlikle hazırlayarak halkın takdirine sundular. Manisalılar, su konusunda yıllardır büyük bir dayatma yaşıyor, bu konuda adeta ızdırap çekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek bu konunun üzerine titizlikle çalışma yürüttü, finansal sürece hakim oldu. Seçim döneminde bizlere, "İlk 2 ton suyu 1 TL yapamazsınız" diyenler oturup MASKİ Genel Kurulu toplantısının canlı yayınını izlesinler. Bütçeyi halkın yararına kullanınca ilk 2 ton su 1 TL de olur, ilerideki kademelerde yüzde 30 indirim de yapılır. Bir diğer tepki çeken uygulama da kartlı sayaçlardı. Vatandaşlarımıza adeta dikte edilen bu uygulamaya da son verdik. Manisalıların yıllardır çektiği su çilesine, ızdırabına noktayı koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, görev süresindeki ilk 20 günde en önemli vaatlerinden birini hayata geçirdi. CHP halkı için çalışacak, CHP belediyeleri Manisalıların hakkını kuruşu kuruşuna koruyacak. Artık dayatma dönemi yok, halka karşı çalışma dönemi bitti. Manisa, CHP'nin halkçı belediyecilik anlayışıyla nefes alacak. Daha yeni başlıyoruz..."

Anka Haber Ajansı