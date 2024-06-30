Chp Manisa İl Başkanı Özalper'den Kula Belediye Belediyesi’nde Yaşananlara İlişkin Açıklama

Chp Manisa İl Başkanı Özalper'den Kula Belediye Belediyesi’nde Yaşananlara İlişkin Açıklama

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in, makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özalper, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “İddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız” dedi.

(MANİSA)- CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in, makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Özalper, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “İddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız” dedi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in makam odasında iki kişinin darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özalper’in açıklaması şöyle:

“Kula Belediyemizde kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve iki çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve iki personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: “Ey Recep Tayyip Erdoğan, Ey Devlet Bahçeli, Ey Cumhur İttifakı. Gebze’yi Duy. Ya Geçim, Ya Seçim”
Özgür Özel: “Ey Recep Tayyip Erdoğan, Ey Devlet Bahçeli, Ey Cumhur İttifakı. Gebze’yi Duy. Ya Geçim, Ya Seçim”
Özgür Özel, İzmir Torbalı'daki Patlama Hakkında Bilgi Aldı
Özgür Özel, İzmir Torbalı'daki Patlama Hakkında Bilgi Aldı
Chp Milletvekili Sarı'dan Asgari Ücret Açıklaması: "Açlık Sınırı, Asgari Ücreti Ezip Geçiyor"
Chp Milletvekili Sarı'dan Asgari Ücret Açıklaması: "Açlık Sınırı, Asgari Ücreti Ezip Geçiyor"
Özgür Özel: “Halise Küçükkaya'ya Allah'tan Rahmet, Küçükkaya Ailesine Başsağlığı Ve Sabır Diliyorum”
Özgür Özel: “Halise Küçükkaya'ya Allah'tan Rahmet, Küçükkaya Ailesine Başsağlığı Ve Sabır Diliyorum”
Chp Osmaniye Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener Yeniden Seçildi
Chp Osmaniye Kadın Kolları Başkanlığına Deniz Özener Yeniden Seçildi
'Çok Kötü Bir Şey Oldu... Madımak Katliamı Ve Ötesi' Belgeselinin İstanbul Gösterimi Yapıldı...
'Çok Kötü Bir Şey Oldu... Madımak Katliamı Ve Ötesi' Belgeselinin İstanbul Gösterimi Yapıldı...
Kılıçdaroğlu: "Ödediğimiz Vergilerin Hesabını Sormadığınız Sürece Türkiye'de Demokrasi Gelişmez"
Kılıçdaroğlu: "Ödediğimiz Vergilerin Hesabını Sormadığınız Sürece Türkiye'de Demokrasi Gelişmez"