Chp Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu: "Çiftçinin Borçları Faizsiz Ötelensin"

(MANİSA) - İklim değişikliğinin etkisiyle dolu, ve sağanak yağış Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı mahallelerde etkili oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde üreticinin sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu felaketinde yaklaşık 7 mahalleyi kapsayan, 20 bin dekara yakın hasar söz konusu" dedi.

Manisa'daki dolu felaketinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, zarar gören yerlerdeki bağları kontrol ederek üreticinin sorunlarını dinledi.

“Tarım Sigortası yaptıran var, yaptıramayan var”

Üreticiyle konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Bakırlıoğlu şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu felaketinde yaklaşık 7 mahalleyi kapsayan, yaklaşık 20 bin dekara yakın hasar söz konusu. Gezdiğimiz yerlerde yüzde 50 ila yüzde 100 hasar alan yerler var. Bu zarar gören yerlerde tarım sigortası yaptırabilenler de var, yaptıramayanlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir gün önce bu bölgeye iktidar temsilcileri de gelmişler. Özellikle tarım sigortası yaptırmayanlarla ilgili faizli borçların ötelenmesi şeklinde bir beyanatta bulunmuşlar.

"Hasar almış çiftçilerimizin borçları faizsiz şekilde ötelenmeli"

Yalnızca tarım kredi kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası'na olan borçların faizlerinin ötelenmesi çözüm değil. Bu borçların, özellikle özel bankalara, tarım kredi kooperatifine ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının faizsiz şekilde ötelenmesi ve yapılandırılması gerekli. Çünkü bu bölgede hasar oldu. Çiftçilerimiz masraf etmeye devam edecekler. Bağlara göztaşı atacaklar, göz taşının çuvalı bin 300 lira civarında. Maliyetler de devam edecek. Buradaki çiftçi ne yiyecek, ne içecek? Evlerini nasıl geçindirecekler? Önümüzdeki sene bu bağı nasıl yetiştirecekler? Bunlar için mutlaka yapılması gereken borçların faizsiz şekilde ötelenmesidir. Bugün çiftçimiz zaten Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne gittiği zaman borçlarını öteleyebiliyor. Faizi verdikten sonra zaten öteleniyor.

"Dekar başına hibe verin"

Burada yapılması gereken faizsiz şekilde ötelenmesi. Bu insanların bağlarına bakabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için dekar başına belli bir ücretin hibe şeklinde verilmesi gerekiyor. Daha önce böyle bir afet daha yaşamıştık. Dekar başına hibe verilmesi şart."

"Yapılan fiyatlar gerçeği yansıtmıyor"

Kahve toplantısında sorunlarını anlatan üretici, “Biz zaten 4 kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm alıyoruz. Şu anda 50 lira yapıyor. Şu anda 120 lira, 70 lira bizim paramız gidiyor. Sigorta beni özendirmesi için hasar olduğunda ben 120 liraya almalıyım. İyi o zaman, diğer vatandaşlar da özensin, herkes tarım sigortasını yaptırsın. Buradaki dolunun fındık büyüklüğünde yağdığını ve bağlarımızın gittiğini söyledik. Mağduriyetimizin giderilmesi için Tarsim’in acil güncelleme yapması gerekir. Tarsim rekolteyi gördüğünde anında güncelleme yapıyor. Yapılan fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Şu anda biz üretici olarak 70 liramız yok diyoruz” diye konuştu.

Bakırlıoğlu ise, tarım sigortasında poliçede 1 kilogram üzümün fiyatının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Sigorta yapılsa bile yüzde 100 hasar olduğunda üretici yine zararda. Şu anda sigorta yaptıran da mağdur, yaptırmayan da mağdur. Dün bu bölgeye iktidar partisinin milletvekilleri gelmiş. O milletvekillerinin dediğine göre yapılacak olan şu: burada tarım sigortası yaptırsın yaptırmasın tarım kredi kooperatifleri'ne ve Ziraat Bankası'na olan borçların ötelenmesi. Biz de şunu söylüyoruz: bugün gitse zaten öteleme yapıyorlar. Bu öteleme faiziyle değil. Köylünün istediği şey, bu borçların faizsiz şekilde ötelenmesi. Madem bu insanlar bir mağduriyet yaşadılar, borçların ötelenmesi hatta yapılandırılması. Bu borçlar bir yıla değil, zaten burada gerçekten büyük bir afet var. Artık iklim değişikliği, iklim krizi her yerde olduğu gibi ülkemizde de yaşanmaktadır” dedi.

Anka Haber Ajansı