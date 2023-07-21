Chp Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu: "Seçimlerden Bu Yana Mazota 12 Defa Zam Yapıldı"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana kadar ülkemizde mazota tam olarak 12 defa zam geldi. Bu da yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okunurken Cumhurbaşkanı mazota 6 liralık ÖTV-KDV zam yapıldı. Yetmedi bu akşam da mazota 1,5 liralık zammın gelmesi söz konusu. Seçimin olduğu gün 19 lira olan mazot bu akşam itibarıyla 34 liraya aşmış olacak. Mazottaki akaryakıttaki bu müthiş zamlar, bu insafsız zamlar ülkedeki birçok sektörü derinden etkileye

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana kadar ülkemizde mazota tam olarak 12 defa zam geldi. Bu da yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okunurken Cumhurbaşkanı mazota 6 liralık ÖTV-KDV zam yapıldı. Yetmedi bu akşam da mazota 1,5 liralık zammın gelmesi söz konusu. Seçimin olduğu gün 19 lira olan mazot bu akşam itibarıyla 34 liraya aşmış olacak. Mazottaki akaryakıttaki bu müthiş zamlar, bu insafsız zamlar ülkedeki birçok sektörü derinden etkileyecek" dedi.

Artan mazot ve benzin fiyatlarının özellikle çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bu ülkede tarım desteklenmiyor. İktidar temsilcileri çiftçilerin kullanmış oldukları mazotun yarısının devlet tarafından destekleme olarak verildiğini söylenmektedir. Bu sene 2023 yılında bütün çiftçilerimize verilecek olan mazot desteğinin toplamı 12 milyar lira. Seçimden bu yana yapılan zamlarla çiftçimizin cebinden yaklaşık 45 milyar lira mazottan dolayı para çıkmış olacak" diye konuştu.

"SEÇİMLERDEN BU YANA MAZOTA 12 DEFA ZAM YAPILDI"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu şunları söyledi:

"28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana kadar ülkemizde mazota tam olarak 12 defa zam geldi. Bu da yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okunurken Cumhurbaşkanı mazota 6 liralık ÖTV-KDV zam yapıldı. Yetmedi bu akşam da mazota 1.5 liralık zammın gelmesi söz konusu. Seçimin olduğu gün 19 lira olan mazot bu akşam itibarıyla 34 liraya aşmış olacak. Mazottaki akaryakıttaki bu müthiş zamlar, bu insafsız zamlar ülkedeki birçok sektörü derinden etkileyecek. Bu sektörün başında da tarım sektörü geliyor. Mazot birçok tarım ürününde ağırlık olarak yüzde 10 diliminde ve yüzde 30 oranında değişmektedir. Ülkemiz zaten gıda enflasyonunun yaşandığı ülkelerin en başında gelmekte. Önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının korkunç bir şekilde artacağını hep birlikte şahitlik edeceğiz."

"ÇİFTÇİYE KAŞIKLA VERİLİP KEPÇEYLE ALINMAKTA"

Bu ülkede tarım desteklenmiyor. İktidar temsilcileri çiftçilerin kullanmış oldukları mazotun yarısının devlet tarafından destekleme olarak verildiğini söylenmektedir. Bu sene 2023 yılında bütün çiftçilerimize verilecek olan mazot desteğinin toplamı 12 milyar lira. Seçimden bu yana yapılan zamlarla çiftçimizin cebinden yaklaşık 45 milyar lira mazottan dolayı para çıkmış olacak. Bir taraftan 12 milyar lira destekleme veriyorsun diğer tarafta yapmış olduğun zamlarla 45 milyar lira çiftçinin cebinden fazladan mazot parası alıyorsun. Çiftimize kaşıkla verilmekte kepçeyle geri alınmakta. Bunun adına da desteklenme denilmekte. Ancak bu destekleme değildir. Destekleme rakamları çok yetersizdir. Yapılması gereken daha önce bizim dediğimiz gibi, çiftçinin traktöründe kullandığı, mazottan ÖTV’nin KDV'nin alınmaması lazım çiftçimiz rahatlıkla üretim yapabilsin. Sofralarına sağlıklı ucuz gıda girsin."

Anka Haber Ajansı