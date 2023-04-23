Chp Manisa Milletvekili Başevirgen: "Menemenin Maliyeti En Az 70 Liraya Çıktı"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)’ın Mart 2023 verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin bir günlük maliyetinin 325 lirayı aştığını, açlık sınırının 9 bin 752 ve yoksulluk sınırının ise 33 bin 754 TL olarak açıklandığını belirterek, "Hiçbir şey bulamazsak menemen yeriz' sözü de tarihe karıştı. Bugün menemenin maliyeti en az 70 liraya kadar çıktı" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM)’ın Mart 2023 verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin bir günlük maliyetinin 325 lirayı aştığını, açlık sınırının 9 bin 752 ve yoksulluk sınırının ise 33 bin 754 TL olarak açıklandığını belirterek, "Hiçbir şey bulamazsak menemen yeriz" sözü de tarihe karıştı. Bugün menemenin maliyeti en az 70 liraya kadar çıktı" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Maaşlardaki erime ve alım gücündeki düşüş en çok da gıda alışverişi yaparken hissediliyor. Vatandaşlar markette dakikalarca etiketlere bakıp eli boş çıkıyor. Sadece beslenme için ailelerin ayırması gereken bütçe aylık 9 bin 750 TL. Asgari ücret 8 bin 500, en düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 lira. Ülkenin yaklaşık yüzde 65’nin asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde gelirin beslenmeye bile yetmediği, ailelerin sadece karın doyurmaya çalıştığını söylemek mümkün" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR ETİKETLERE BAKIP ELİ BOŞ ÇIKIYOR"

Dünyadaki trendin tersine Türkiye'de gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yurttaşlar etten süte, bakliyattan sebzeye artık hiçbir gıda ürününe erişemiyor. İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor, halk daha da yoksullaşıyor. BİSAM'ın verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesinin bir günlük maliyetinin 325 lirayı aştı. Açlık sınırı 9 bin 752 ve yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 TL olarak açıklandı. Yani artık dört asgari ücret yoksulluğa yetmiyor. Maaşlardaki erime ve alım gücündeki düşüş en çok da gıda alışverişi yaparken hissediliyor. Vatandaşlar markette dakikalarca etiketlere bakıp eli boş çıkıyor. Sadece beslenme için ailelerin ayırması gereken bütçe aylık 9 bin 750 TL. Asgari ücret 8 bin 500, en düşük emekli aylığı ise 7 bin 500 lira. Ülkenin yaklaşık yüzde 65’nin asgari ücretli olduğu düşünüldüğünde gelirin beslenmeye bile yetmediği, ailelerin sadece karın doyurmaya çalıştığını söylemek mümkün.

"MENEMENİN MALİYETİ 70 LİRAYA ÇIKTI"

BİSAM verilerine göre en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri oluşturuyor. 5 yılda marketlerdeki süt fiyatı yüzde 640 arttı. Yoğurttaki artış yüzde 617, beyaz peynirde yüzde 910 oldu. Beyaz peynir 150 liraya, yoğurt 50 liraya çıktı. Kırmızı et zaten hayal oldu. Kıymanın kilosu 300 TL'yi de aştı. Et alamayan vatandaş tavuk etine yöneldi ancak tavuğun kilosu da 100 liraya dayandı. Vatandaşlar sebze grubunda da ne yiyeceğini şaşırdı. Marketlerde domates 25, biber 35, soğan 25, patates 18, kabak 20, havuç 23, ıspanak 13, patlıcan ise 28 liradan satılıyor. Soğanın fiyatı bazı yerlerde 30 lirayı aştı. "Hiçbir şey bulamazsak menemen yeriz" sözü de tarihe karıştı. Bugün menemenin maliyeti en az 70 liraya kadar çıktı."

Anka Haber Ajansı