Chp Manisa Örgütünden Özgür Özel’e Destek: “Türkiye Değişmelidir, Öncelikle Chp’de Bir Değişim Gereklidir”

CHP Manisa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in genel başkan adaylığını desteklediklerini açıkladı. CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, “Türkiye değişmelidir, öncelikle CHP’de bir değişim gereklidir. Özgür Özel’in bu değişimi gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak şüphemiz yoktur. Manisa’dan Özgür Özel’e destek için 20 kurultay delegemiz ve 2 milletvekilimizle birlikte imza kampanyası başlatıyoruz. Bu Manisa’dan yanacak olan ateş Türkiye’yi aydınlatacak

CHP Manisa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in genel başkan adaylığını desteklediklerini açıkladı. CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, “Türkiye değişmelidir, öncelikle CHP’de bir değişim gereklidir. Özgür Özel’in bu değişimi gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak şüphemiz yoktur. Manisa’dan Özgür Özel’e destek için 20 kurultay delegemiz ve 2 milletvekilimizle birlikte imza kampanyası başlatıyoruz. Bu Manisa’dan yanacak olan ateş Türkiye’yi aydınlatacak bir ateştir” dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı’nda bugün bir araya gelen Manisa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in genel başkan adaylığını desteklediklerini açıkladı. CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğluve Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Saruhan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ve kurultay delegeleri bu toplantıya katıldı.

İl Başkanı Zeyrek, “15 Eylül günü Manisa’mızın değeri Özgür Özel adaylık açıklamasında bulundu. Özgür Özel Manisa’mızın temsil niteliğindeki en önemli değerlerindendir. Özgür Özel bizim için duruştur, onurdur. Özgür Özel, Türkiye için umuttur, değişimdir. 100 yıllık çınarımız olan CHP’miz bugüne kadar sekiz genel başkan çıkarmıştır ve dokuzuncusu 4-5 Kasım’daki kongre sürecinde belirlenecektir. Manisa olarak bir genel başkanın temsiliyetini sağlayabilme eşiğindeyiz” diye konuştu.

“TÜRKİYE DEĞİŞMELİDİR, ÖNCELİKLE CHP’DE BİR DEĞİŞİM GEREKLİDİR”

Zeyrek sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye değişmelidir, öncelikle CHP’de bir değişim gereklidir. Özgür Özel’in bu değişimi gerçekleştireceğine ve bizi gururlandıracağına en ufak şüphemiz yoktur. Manisa’dan Özgür Özel’e destek için 20 kurultay delegemiz ve 2 milletvekilimizle birlikte imza kampanyası başlatıyoruz. Bu Manisa’dan yanacak olan ateş Türkiye’yi aydınlatacak bir ateştir. Manisa’nın ardından Özgür beye adaylığını ve desteğini açıklayacak iller açıklama yapacaklardır. Biz bunu Manisa’dan başlamak istedik. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Özgür Özel, Manisa’nın gururudur, Türkiye’nin de umudu olacaktır.”

“YOLU YOLUMUZDUR, SONUNA KADAR ÖZGÜR ÖZEL’İN ARKASINDAYIZ”

Milletvekili Başevirgen, “Türkiye’nin umudu, Manisa’nın gururu Grup Başkanımız, genel başkan adayımız Özgür Özel’e destek olmak için toplandık. Söylediğini yapan genel başkan adayımıza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Yolu yolumuzdur, sonuna kadar Özgür Özel’in arkasındayız” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN ÇIKTIĞI BU YOLCULUKTA ONUN ARKASINDAYIZ”

Milletvekili Bakırlıoğlu da “Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar 38’inci kurultayımızı olağanüstü hale getirmiş durumda. Bir değişimin gerekli olduğunu uzun uzun gerekçeleriyle anlattık. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu şartlarda bu ülkenin değişmesi için CHP’nin değişime ihtiyacı olduğunu iddia ediyoruz. Bu değişim yolunda örgütümüzden biri, bugüne kadar aldığı her görevi layıkıyla yerine getirmiş Özgür Özel bir yolculuğa çıktı. Biz de Manisa örgütü olarak Özgür Özel’in çıktığı bu yolculukta onun arkasındayız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı