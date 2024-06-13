Chp Meclis Üyesi Kuşçu, Malatya’da Yerinde Dönüşümün Yavaşlığına Tepki Gösterdi

(MALATYA)- Malatya CHP Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, Yeşilyurt’ta 1, Battalgazi’de 5 yerinde dönüşüm projesinin ruhsat aldığını söyledi. Kuşçu, "Neredeyse Malatya'da yaşayan herkes, rezerv alan, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, TOKİ, Emlak konut kelimelerini öğrendiler ama bu kelimelerin uygulamayı göremediler. Sayın Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik Bakanı, belediyeler devreye hızlı girsinler yerinde dönüşüme vatandaşlarımız başlasınlar diyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı Başkanvekili Ramazan Ayhan başkanlığında yapıldı. Ağırlıklı olarak gündem maddelerinin ele alındığı toplantı 51 maddeden oluştu. Toplantıdan önce Ayhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Ankara’da Malatya’nın geleceği için önemli görüşmeler yaptığını ve bu nedenle Meclise Başkanlık edemediğini söyledi.

CHP Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu şöyle konuştu:

"Sayın Başkan MASKİ demişken bu aralar suya gizli zam yapıldığını vatandaşlarımızdan duyuyoruz. Bu konuda açıklanmayan bir husus var mıdır? Zam konusuyla ilgili. 13 milyon insanın etkilendiği Kahramanmaraş depremleri sonucunda yaklaşık 350 ila 580 milyon ton inşaat yıkıntı atığı oluşacağı ve bunun 1.5 milyon tonu tehlikeli atık, 16 milyonu ton toprak ve taş karışımı, 38 milyon tonu betonarme atık ve 1 milyon ton hurda demir atığı oluştuğu ortaya koyulmuştur. Deprem sonrası oluşan milyonlarca ton inşaat ve yıkıntı atığı, afetle mücadelenin çok önemli bir bileşeni haline getirmiştir. Burada konumuz şudur; Malatya merkezde hala yıkılacak binalar ve hala enkazı kaldırılmamış binalar var. Bunların ilgili kurumlarla görüşüp bir an evvel kaldırılması gerekir. Durum böyleyken gözle görünür bir çalışmanın olmadığı sadece Akpınar rezerv alanında Emlak Konutun çalışmasını görüyoruz onun dışında fazla bir şeyler göremiyoruz. Neredeyse Malatya'da yaşayan herkes, rezerv alan, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, TOKİ, Emlak konut kelimelerini öğrendiler ama bu kelimelerin uygulamayı göremediler. Sayın Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik Bakanı, belediyeler devreye hızlı girsinler yerinde dönüşüme vatandaşlarımız başlasınlar diyor. Oysa Battalgazi Belediyesinde 5 ve Yeşilyurt Belediyesinde 1 yerinde dönüşüm ruhsatı verilmiştir. Artık yeni bir yönetim, yeni bir meclis ve yeniden işlerine dönecek iş insanları var. Belirsizlik karar verme yeteneklerimize müdahale edebilir."

Anka Haber Ajansı