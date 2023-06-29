Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi

Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi

CHP, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Heyet; Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşuyor.

CHP, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Heyet; Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşuyor.

CHP, bir programdaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Yanardağ’ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. CHP Grup Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklanması ve hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir.

Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ’ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na gerekli başvuruyu yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti, Adalet Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır.”

Anka Haber Ajansı

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