Chp Mihalıççık İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

Chp Mihalıççık İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

CHP Mihalıççık İlçe Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Mihalıççık İlçe Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Mihalıççık İlçe Kongresinde tekrar başkan seçilerek güven tazeleyen İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Taner, yönetim olarak yaptıkları faaliyetler ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek nazik misafirperverliği için Büyükerşen’e teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de Taner ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Samsun Milletvekili Çan: "Chp, Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Tüm Kesimleri Kucaklamaya Devam Edecektir"
Chp Samsun Milletvekili Çan: "Chp, Cumhuriyetin 2. Yüzyılında Tüm Kesimleri Kucaklamaya Devam Edecektir"
Okan Gaytancıoğlu: “5’er Bin Lirayı Çiftçilere Çok Gördüler"
Okan Gaytancıoğlu: “5’er Bin Lirayı Çiftçilere Çok Gördüler"
Özgür Özel Ve Ekrem İmamoğlu Osmaniye’de Çocuklarla Futbol Oynadı
Özgür Özel Ve Ekrem İmamoğlu Osmaniye’de Çocuklarla Futbol Oynadı
İkramiye Alamayan Emekli Çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: “5 Bin Tl Bize Niye Yok?”
İkramiye Alamayan Emekli Çiftçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: “5 Bin Tl Bize Niye Yok?”
Özgür Özel: "Buradaki Hassasiyetimiz Hatay'ın Demografik Yapısına Sahip Çıkmaktır"
Özgür Özel: "Buradaki Hassasiyetimiz Hatay'ın Demografik Yapısına Sahip Çıkmaktır"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Hatay'ın Gerçekten Unutulmaması Lazım"
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Hatay'ın Gerçekten Unutulmaması Lazım"
Özgür Özel: "Eylemimiz, İkinci Bir Karara Kadar Devam Edecek"
Özgür Özel: "Eylemimiz, İkinci Bir Karara Kadar Devam Edecek"