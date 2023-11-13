Chp Mihalıççık İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

CHP Mihalıççık İlçe Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Mihalıççık İlçe Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Mihalıççık İlçe Kongresinde tekrar başkan seçilerek güven tazeleyen İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Taner, yönetim olarak yaptıkları faaliyetler ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek nazik misafirperverliği için Büyükerşen’e teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de Taner ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı