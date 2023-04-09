Chp Milletvekili Aday Listesini Ysk’ye Sundu… Türkan Elçi, Namık Tan Da Listede Yer Aldı
CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listesini sundu. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin aday listelerinde yer aldı.
MEHMET AKGÜN
CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listesini sundu. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin aday listelerinde yer aldı.
CHP, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini YSK’ya sundu. CHP’den yapılan açıklamada da “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” denildi.
LİSTEDE YENİ İSİMLERE DE YER VERİLDİ
Öldürülen, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi olan Türkan Elçi İstanbul 3’üncü bölge 3’ücü sıradan, Türkiye’nin eski ABD büyükelçisi Namık Tan İstanbul 2’nci bölge 1’inci sıradan, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp Ankara 1’inci bölge 3’üncü sıradan, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise CHP listelerinden Erzincan 1’inci sırada aday gösterildi.
KİMLER LİSTEDE BULUNMUYOR
Aralarında yeniden aday olmayan isimlerde bulunduğu milletvekillerinden aday listesinde yer verilmeyen isimler şunlar:
AMASYA: Mustafa Tuncer
ANKARA: Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Yıldırım Kaya, Haluk Koç (Aday olmadı), Bülent Kuşoğlu (Aday olmadı), Servet Ünsal, Nihat Yeşil
ANTALYA: Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek
BALIKESİR: Ahmet Akın (Aday olmadı), Fikret Şahin
BURDUR: Mehmet Göker
BURSA: Erkan Aydın, Lale Karabıyık, Yüksel Özkan
ÇANAKKALE: Muharrem Erkek
ÇORUM: Tufan Köse
EDİRNE: Okan Gaytancıoğlu
GAZİANTEP: İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya
GİRESUN: Necati Tığlı
HATAY: Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Serkan Topal
İSTANBUL: Onursal Adıgüzel (Aday olmadı), Turan Aydoğan, Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Aykut Erdoğdu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Nazır Cihangir İslam, İbrahim Özden Kaboğlu, Sibel Özdemir, Ali Şeker, Gürsel Tekin (Aday olmadı)
İZMİR: Tacettin Bayır, Kani Beko, Özcan Purçu, Selin Sayek Böke (Aday olmadı), Atila Sertel, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır
KAYSERİ: Çetin Arık
KIRKLARELİ: Türabi Kayan
KOCAELİ: Haydar Akar (Aday olmadı), Tahsin Tarhan
KONYA: Abdüllatif Şener (Aday olmadı)
MERSİN: Alpay Antmen, Cengiz Gökçel
MUĞLA: Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan
OSMANİYE: Baha Ünlü
SAKARYA: Engin Özkoç
SAMSUN: Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek
ŞANLIURFA: Aziz Aydınlık
TEKİRDAĞ: Candan Yüceer (Aday olmadı)
TRABZON: Ahmet Kaya
TUNCELİ: Polat Şaroğlu
UŞAK: Özkan Yalım
ZONGULDAK: Ünal Demirtaş
YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN MİLLETVEKİLLERİ
CHP’den yeniden milletvekili gösterilen adaylar şu isimlerden oluştu:
ADANA: Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin
ADIYAMAN: Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR: Burcu Köksal
ANKARA: Tekin Bingöl, Murat Emir, Gamze Taşcıer
ANTALYA: Cavit Arı
ARTVİN: Uğur Bayraktutan
AYDIN: Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız
BALIKESİR: Ensar Aytekin
BARTIN: Aysu Bankoğlu
BİLECİK: Yaşar Tüzün
BURSA: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal
ÇANAKKALE: Özgür Ceylan
DENİZLİ: Gülizar Biçer Karaca
DİYARBAKIR: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
ELAZIĞ: Gürsel Erol
ESKİŞEHİR: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü
HATAY: Mehmet Güzelmansur
İSTANBUL: Engin Altay, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Kadri Enis Berberoğlu, Yunus Emre, Zeynel Emre, Özgür Karabat, İlhan Kesici, Yüksel Mansur Kılınç, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Erdoğan Toprak, Gökan Zeybek
İZMİR: Ednan Arslan, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Ahmet Tuncay Özkan, Mahir Polat
KAHRAMANMARAŞ: Ali Öztunç
KARAMAN: İsmail Atakan Ünver
KASTAMONU: Hasan Baltacı
KIRIKKALE: Ahmet Önal
KIRKLARELİ: Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR: Metin İlhan
KÜTAHYA: Ali Fazıl Kasap
MALATYA: Veli Ağbaba
MANİSA: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen,
MERSİN: Ali Mahir Başarır
NEVŞEHİR: Faruk Sarıaslan
NİĞDE: Ömer Fethi Gürer
ORDU: Seyit Torun
SİNOP: Barış Karadeniz
SİVAS: Ulaş Karasu
TEKİRDAĞ: İlhami Özcan Aygun, Faik Öztrak
TOKAT: Kadim Durmaz
YOZGAT: Ali Keven
ZONGULDAK: Deniz Yavuzyılmaz”
Anka Haber Ajansı