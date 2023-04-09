Chp Milletvekili Aday Listesini Ysk’ye Sundu… Türkan Elçi, Namık Tan Da Listede Yer Aldı

MEHMET AKGÜN

CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listesini sundu. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’nin aday listelerinde yer aldı.

CHP, 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini YSK’ya sundu. CHP’den yapılan açıklamada da “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” denildi.

LİSTEDE YENİ İSİMLERE DE YER VERİLDİ

Öldürülen, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi olan Türkan Elçi İstanbul 3’üncü bölge 3’ücü sıradan, Türkiye’nin eski ABD büyükelçisi Namık Tan İstanbul 2’nci bölge 1’inci sıradan, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp Ankara 1’inci bölge 3’üncü sıradan, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise CHP listelerinden Erzincan 1’inci sırada aday gösterildi.

KİMLER LİSTEDE BULUNMUYOR

Aralarında yeniden aday olmayan isimlerde bulunduğu milletvekillerinden aday listesinde yer verilmeyen isimler şunlar:

AMASYA: Mustafa Tuncer

ANKARA: Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Yıldırım Kaya, Haluk Koç (Aday olmadı), Bülent Kuşoğlu (Aday olmadı), Servet Ünsal, Nihat Yeşil

ANTALYA: Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Rafet Zeybek

BALIKESİR: Ahmet Akın (Aday olmadı), Fikret Şahin

BURDUR: Mehmet Göker

BURSA: Erkan Aydın, Lale Karabıyık, Yüksel Özkan

ÇANAKKALE: Muharrem Erkek

ÇORUM: Tufan Köse

EDİRNE: Okan Gaytancıoğlu

GAZİANTEP: İrfan Kaplan, Bayram Yılmazkaya

GİRESUN: Necati Tığlı

HATAY: Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Serkan Topal

İSTANBUL: Onursal Adıgüzel (Aday olmadı), Turan Aydoğan, Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Aykut Erdoğdu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Nazır Cihangir İslam, İbrahim Özden Kaboğlu, Sibel Özdemir, Ali Şeker, Gürsel Tekin (Aday olmadı)

İZMİR: Tacettin Bayır, Kani Beko, Özcan Purçu, Selin Sayek Böke (Aday olmadı), Atila Sertel, Bedri Serter, Kamil Okyay Sındır

KAYSERİ: Çetin Arık

KIRKLARELİ: Türabi Kayan

KOCAELİ: Haydar Akar (Aday olmadı), Tahsin Tarhan

KONYA: Abdüllatif Şener (Aday olmadı)

MERSİN: Alpay Antmen, Cengiz Gökçel

MUĞLA: Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan

OSMANİYE: Baha Ünlü

SAKARYA: Engin Özkoç

SAMSUN: Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek

ŞANLIURFA: Aziz Aydınlık

TEKİRDAĞ: Candan Yüceer (Aday olmadı)

TRABZON: Ahmet Kaya

TUNCELİ: Polat Şaroğlu

UŞAK: Özkan Yalım

ZONGULDAK: Ünal Demirtaş

YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN MİLLETVEKİLLERİ

CHP’den yeniden milletvekili gösterilen adaylar şu isimlerden oluştu:

ADANA: Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin

ADIYAMAN: Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR: Burcu Köksal

ANKARA: Tekin Bingöl, Murat Emir, Gamze Taşcıer

ANTALYA: Cavit Arı

ARTVİN: Uğur Bayraktutan

AYDIN: Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız

BALIKESİR: Ensar Aytekin

BARTIN: Aysu Bankoğlu

BİLECİK: Yaşar Tüzün

BURSA: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal

ÇANAKKALE: Özgür Ceylan

DENİZLİ: Gülizar Biçer Karaca

DİYARBAKIR: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

ELAZIĞ: Gürsel Erol

ESKİŞEHİR: Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü

HATAY: Mehmet Güzelmansur

İSTANBUL: Engin Altay, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Kadri Enis Berberoğlu, Yunus Emre, Zeynel Emre, Özgür Karabat, İlhan Kesici, Yüksel Mansur Kılınç, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Erdoğan Toprak, Gökan Zeybek

İZMİR: Ednan Arslan, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Ahmet Tuncay Özkan, Mahir Polat

KAHRAMANMARAŞ: Ali Öztunç

KARAMAN: İsmail Atakan Ünver

KASTAMONU: Hasan Baltacı

KIRIKKALE: Ahmet Önal

KIRKLARELİ: Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR: Metin İlhan

KÜTAHYA: Ali Fazıl Kasap

MALATYA: Veli Ağbaba

MANİSA: Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen,

MERSİN: Ali Mahir Başarır

NEVŞEHİR: Faruk Sarıaslan

NİĞDE: Ömer Fethi Gürer

ORDU: Seyit Torun

SİNOP: Barış Karadeniz

SİVAS: Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ: İlhami Özcan Aygun, Faik Öztrak

TOKAT: Kadim Durmaz

YOZGAT: Ali Keven

ZONGULDAK: Deniz Yavuzyılmaz”

Anka Haber Ajansı