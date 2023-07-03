Chp Milletvekili Gülcan Kış: “Hükümetin Artık Mersin’e Bakması Gerekiyor”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Çeşmeli-Taşucu otoyol projesini Mersin kamuoyu bekliyor. On binlerce vatandaşımız Kızkalesi-Mersin arasındaki 1 saatlik yolu 4 saatte zor geldi. Mersin bunu hak etmiyor. Hükümetten ve yeni Ulaştırma Bakanından beklentimiz vakit kaybetmeden bu projenin hayata geçirilmesidir” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Çeşmeli-Taşucu otoyol projesini Mersin kamuoyu bekliyor. On binlerce vatandaşımız Kızkalesi-Mersin arasındaki 1 saatlik yolu 4 saatte zor geldi. Mersin bunu hak etmiyor. Hükümetten ve yeni Ulaştırma Bakanından beklentimiz vakit kaybetmeden bu projenin hayata geçirilmesidir” açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Gülcan Kış, Mersin’in ulaşımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Mersin için Çukurova Havalimanı’nın önemli bir kamu yatırımı olduğunu belirten Kış’ın açıklaması şöyle:

“Havalimanının temeli 2013 yılında atıldı. En fazla 2 yıl içinde bitirileceği söyleniyordu ancak aradan geçen 10 yılda bir türlü tamamlanamadı. Çok sayıda Ulaştırma Bakanı değişti, hepsi de havalimanı için taahhütlerde bulundu ama açılış gerçekleşmedi.

Mersin’den ve hinterlandında bulunan yaklaşık 20 ilden yurttaşlarımız Silifke, Gülnar, Anamur ve Antalya’ya ulaşmak için hala tek seçenek olan D-400 Karayolunu kullanmak zorunda. Bu yol, yaz aylarında onlarca ilin yükünü çekemiyor. Mersin merkezden Kızkalesi’ne gidebilmek için bazen 4 saat yol çilesi çekmek gerekiyor. Çeşmeli-Taşucu otoyol projesini Mersin kamuoyu bekliyor. Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesinin önemi bu Kurban Bayramı tatilinde de görüldü. On binlerce vatandaşımız Kızkalesi-Mersin arasındaki 1 saatlik yolu 4 saatte zor geldi. Mersin bunu hak etmiyor. Hükümetten ve yeni Ulaştırma Bakanından beklentimiz vakit kaybetmeden bu projenin hayata geçirilmesidir.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in vizyon projesi olan metro projesi bu gerçeklere rağmen hâlâ destek alamadı. Mersin Metrosu projesi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirildi. Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı ancak Hazine ve Maliye Bakanlığından dış finansman için onay çıkmadığı için Mersin 2 yıl kaybetti. Mersin Metrosu projesinin, Çukurova Havalimanına da entegre olabilecek bir vizyon projesi olduğunu düşünüyoruz.

İlimizin yapı stokunun depreme dayanıklı olup olmadığının bilimsel olarak incelenmesi, riskli yapı stokunun dönüştürülmesi için hem belediyelerimizin hem yurttaşlarımızın Ankara’nın desteğine ihtiyacı var. Uzmanlar Adana merkezli bir deprem riskini sürekli gündemde tutuyorlar. Kahramanmaraş depremini vuran illerimizde düştüğümüz gecikmeye bir de Mersin’de düşmemek adına tedbirlerin şimdiden alınması gerekiyor.”

Anka Haber Ajansı