Chp Milletvekili Mahmut Tanal’dan Ankara’daki Gözaltılara İlişkin Açıklama

Chp Milletvekili Mahmut Tanal’dan Ankara’daki Gözaltılara İlişkin Açıklama

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Ankara’da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35’i serbest bırakıldı. 17’si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube’den gelen 18 kişiden: 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12’si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı. "dedi.

(ANKARA)- CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Ankara’da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35’i serbest bırakıldı. 17’si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube’den gelen 18 kişiden: 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12’si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı." dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden Ankara’da gözaltına alınan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara’da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35’i serbest bırakıldı. 17’si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube’den gelen 18 kişiden: 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12’si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı.

Ankara’da yapılan bu gözaltıların büyük kısmı, hukuki değil, tamamen baskı ve sindirme amaçlıdır. Anayasa’nın 19. maddesi açıktır: Delil yoksa tutuklama olmaz. Masumiyet karinesi çiğnenemez. Hukuk herkes için geçerlidir!"

Anka Haber Ajansı

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