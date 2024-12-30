Chp Milletvekili Ömer Fethi Gürer: "çalışanların Kadro Ve Özlük Hakları Konusundaki Beklentileri Devam Ediyor

İl Özel İdarelerinde görev yapan mühendis ve mimarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve taşeron işçilerin kadro talepleri hakkında somut adım yok. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tepki gösterdi ve "Mevcut düzenlemelerin tekrarlanması dışında bir çözüm önerisi sunulmamaktadır. Çalışanların kadro ve özlük hakları konusundaki beklentileri devam ediyor. Bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerekmektedir" dedi.

(ANKARA) - İl Özel İdarelerinde görev yapan mühendis ve mimarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve taşeron işçilerin kadro talepleri hakkında somut adım yok. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tepki gösterdi ve "Mevcut düzenlemelerin tekrarlanması dışında bir çözüm önerisi sunulmamaktadır. Çalışanların kadro ve özlük hakları konusundaki beklentileri devam ediyor. Bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerekmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Özel İdarelerinde görev yapan mühendis ve mimarların çalışma koşullarını ve taşeron işçilerin kadro taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği sorulara yanıt aldı ama yanıtlar sorunları çözmedi. Gürer somut adım beklediğini açıkladı.

"Taşeron işçiler ve statü mağdurları çözüm bekliyor"

Gürer, mühendis ve mimarların memur kadrosunda olmaları gerekirken şirket işçisi statüsünde çalıştırıldıklarına dikkat çekti. Ayrıca taşeron işçilerin haklarının iyileştirilmesi ve statü farklarından kaynaklanan eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Işıkhan'ın yanıtında ise yasal düzenlemelerle ilgili detaylara yer verildi, ancak taleplerin karşılanacağına dair bir umut vermedi.

Ömer Fethi Gürer, İl Özel İdarelerinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şirket işçisi statüsüne geçirilen mühendis ve mimarların, memur eliyle yürütülmesi gereken işleri yaptığını vurguladı. Bu çalışanların memur kadrosunda yer almaları gerektiğini ancak işçi kadrosunda yer aldıklarını ve evraklara işçi olarak imza atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Gürer, bu durumun hem çalışanların statüleri açısından adaletsiz bir tablo oluşturduğunu hem de kamuda işleyişin aksamasına yol açtığını dile getirdi.

CHP’li Gürer, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunda yaşadığı sorunları da gündeme getirdi. Aynı işi yapan çalışanlar arasındaki statü farklarından kaynaklanan özlük hakları eşitsizliğine dikkat çeken Gürer, bu çarpıklıkların giderilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, 2015 yılında Memur 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde (TİS) yer alan 36/1 maddesinin neden uygulanmadığını sordu.

Bakan Işıkhan'ın yanıtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, verdiği yanıtta mevcut yasal düzenlemelere atıfta bulundu. Bakan, 4 Aralık 2017 itibarıyla, 375 sayılı KHK’nin geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, 5620 sayılı Kanun çerçevesinde geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş sürecinde uyulması gereken kriterlerin belirlendiğini ve bu sürecin ilanlarla duyurulduğunu aktardı.

Bakan Işıkhan, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin yalnızca geçiş öncesi yürüttükleri görevleri sürdürebileceklerini ve statü değişikliği yapılmasının mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün olmadığını ifade etti. Görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunda ise herhangi bir yeni düzenlemeye işaret etmedi.

"Çalışanların kadro ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler sağlanmaması çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:

"AKP iktidarı çalışma yaşamındaki sorunları görmezden geliyor ve sorunlara çözüm üretmiyor. Mühendis, mimar ve taşeron işçilerin statü sorunları, kamuda çözüm bekliyor. Özellikle aynı işi yapan personel arasındaki statü farklarından kaynaklanan eşitsizlikler, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu sorunların çözümü için kapsamlı bir düzenleme yapılmalıdır. Bakanlık tarafından verilen yanıtlarda, mevcut düzenlemelerin tekrarlanması dışında bir çözüm önerisi sunulmamaktadır. Çalışanların kadro ve özlük hakları konusundaki beklentileri devam ediyor. Bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerekmektedir. Ekonomik kriz etkisi ücretlere düşük ücret olarak yansırken çalışanların kadro ve özlük hakları ile ilgili düzenlemeler sağlanmaması çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir."

Anka Haber Ajansı