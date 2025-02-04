Chp Milletvekilleri 6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde Bölgede Olacak

(ANKARA) - CHP’li 93 milletvekili, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde depremlerden etkilenen 11 ilde görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li 93 milletvekili, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yıl dönümünde deprem bölgesinde olacak. CHP Lideri Özel 5 Şubat günü ve 6 Şubat gecesi, depremin yaşandığı saat 04.17’de Adıyaman’da; 6 Şubat günü ikinci depremin yaşandığı saat 13.24’te depremin merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık’ta ve 7 Şubat günü Hatay’da olacak.

CHP’li milletvekilleri ise depremden etkilenen 11 ilde görevlendirildi. Buna göre aralarında Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Ulaş Karasu ile bölge milletvekillerinin bulunduğu 16 milletvekili Adana’da; aralarında Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Gökçe Gökçen ile Ensar Aytekin’in bulunduğu sekiz milletvekili Adıyaman’da; aralarında Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile bölge milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bulunduğu beş milletvekili Diyarbakır’da; aralarında Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve bölge milletvekillerinin bulunduğu yedi milletvekili Gazientep’te; aralarında Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile bölge milletvekillerinin bulunduğu 18 milletvekili Hatay’da; aralarında bölge milletvekili Ali Öztunç’un bulunduğu 11 milletvekili Kahramanmaraş’ta; aralarında bölge milletvekili Veli Ağbaba’nın bulunduğu yedi milletvekili Malatya’da; aralarında Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın bulunduğu dört milletvekili Osmaniye’de; dört milletvekili Kilis’te; aralarında bölge milletvekili Gürsel Erol’un bulunduğu yedi milletvekili Elazığ’da ve aralarında Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Deniz Yavuzyılmaz ile bölge milletvekili Mahmut Tanal’ın bulunduğu altı milletvekili Şanlıurfa’da görevlendirildi.

Anka Haber Ajansı