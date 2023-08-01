Chp Milletvekilleri Akbelen’de… Aliye Timisi Ersever: “Bu Doğa Mutlaka Bize Bir Ders Verecek”

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Akbelen’deki ağaç kesiminin dokuzuncu gününde nöbete desteklerini sürdürüyor. Süreyya Öneş Derici, “Akbelen köylüleri ne kadar üzgün ama ne kadar kararlıysa biz de CHP olarak o kadar üzgün ama o kadar kararlıyız” dedi. Aliye Timisi Ersever ise maden şirketine seslenerek, “Cırcır böceğinin sesleri çığlıkları gibi. Bir kere daha düşünüp gelsinler de bir beş dakika ya da bir saniye bu böceklerin seslerini dinlesinler. K

Haber: SERCAN EMRE İKE - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever Akbelen’deki ağaç kesiminin dokuzuncu gününde nöbete desteklerini sürdürüyor. Süreyya Öneş Derici, “Akbelen köylüleri ne kadar üzgün ama ne kadar kararlıysa biz de CHP olarak o kadar üzgün ama o kadar kararlıyız” dedi. Aliye Timisi Ersever ise maden şirketine seslenerek, “Cırcır böceğinin sesleri çığlıkları gibi. Bir kere daha düşünüp gelsinler de bir beş dakika ya da bir saniye bu böceklerin seslerini dinlesinler. Kurdun, kuşun kaçmasına bir baksınlar. İçeride yaralanan kim bilir ne kadar canımız var. O nedenle akıllarını başlarına alsınlar 2 dakika düşünsünler. Bu doğa mutlaka bize bir ders verecek” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mevkisindeki Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimi, dokuzuncu gününde devam ediyor. İkizköylüler ve çevrecilerin de kesime karşı nöbetini sürüyor. Nöbetin dokuzuncu gününde alanda bulunan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ANKA Haber Ajansı’na Akbelen’deki son durumu değerlendirdi.

“GÜÇSÜZ DEĞİLİZ, ÜZGÜNÜZ AMA BİR O KADAR DA GÜÇLÜYÜZ”

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyaset üstü gördük ve değerlendirdik. Doğadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız geldi, diğer kadın milletvekillerimiz geldi, genel başkanımız geldi. Burada vurgulamak istediğimiz şey şuydu; tümüyle yok etmeye odaklı bir yönetimin karşısında varoluş mücadelesi veren köylünün, sivil toplumun ve yaşamın tarafında olduğumuzu vurgulamaktı amacımız. Biraz duygusal şeyler yaşadık. Babasının mezarının üstüne ağaç düşen ve ağlayan ve o mezarı bırakmak istemeyen teyzeler, evinden koparılacağını bildiği için gözünden yaş dinmeyen amcalar… Söyleyecek çok şey var, burası çok dramatik şeylere sahne oldu. Yıllardır oluyor. İki yıldır bu mücadele bilfiil nöbet olarak devam ediyor.

Bizler burada çok üzüldük diye çaresiz değiliz. Bizlerin kesinlikle yok ediş ve yok etmeye yönelik bir iktidarın karşısında var olacak yöntemlerimiz ve donanımlarımız var. Biz ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da var. Bilimle ve dayanışmayla bu yöntemin üstesinden geleceğini biliyoruz. Güçsüz değiliz, üzgünüz ama bir o kadar da güçlüyüz. Akbelen köylüleri ne kadar üzgün ama ne kadar kararlıysa biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak o kadar üzgün ama o kadar kararlıyız. Siyasi açıdan tümüyle vatandaşın kamu yararının iyiliği için ne gerekiyorsa Meclis’te de kamuda da her türlü desteği vereceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum.”

“BU DOĞA MUTLAKA BİZE BİR DERS VERECEK”

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ise şunları kaydetti:

“Mücadele tabii ki devam ediyor. Aslında tüm dünyada devam ediyor. Zincirin halkaları; bir yerden başlıyor suya, hayvana, böceğe, insana, doğaya böyle bir yok ediş. Gerçekten onlar burayı yok ettikten sonra gidip otellerine yerleşip yatacaklar. Burada olan köylülere ve bizlere olacak. Bu bir katlediş. O nedenle cırcır böceğinin sesleri çığlıkları gibi. Bir kere daha düşünüp gelsinler de bir beş dakika ya da bir saniye bu böceklerin seslerini dinlesinler. Kurdun, kuşun kaçmasına bir baksınlar. İçeride yaralanan kim bilir ne kadar canımız var. O nedenle akıllarını başlarına alsınlar 2 dakika düşünsünler. Bu doğa mutlaka bize bir ders verecek. Ekosistem değişiyor.”

Anka Haber Ajansı