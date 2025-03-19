Chp Milletvekilleri İmamoğlu'na Destek İçin Tbmm'den Chp'ye Yürüdü...

CHP Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'na destek için TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Demek ki korku dağları sarmış gerek ki baskıyla, tehditle, talimatla bu kararı çıkardı ama bu karara sonuna kadar direneceğiz. Bu Cumhuriyete ve demokrasiye darbedir. Bu millet iradesine bir darbedir. Ve asla ve asla bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" derken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu talimatların kimden geldiğini çok iyi biliyoruz. Sandığın ses

(ANKARA) - CHP Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'na destek için TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Demek ki korku dağları sarmış gerek ki baskıyla, tehditle, talimatla bu kararı çıkardı ama bu karara sonuna kadar direneceğiz. Bu Cumhuriyete ve demokrasiye darbedir. Bu millet iradesine bir darbedir. Ve asla ve asla bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" derken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu talimatların kimden geldiğini çok iyi biliyoruz. Sandığın sesini duyunca Ekrem İmamoğlu adını duyunca bacakları titreyenler bu talimatı verdiler ama bilsinler ki ne Sayın İmamoğlu ne CHP’nin herhangi bir bireyi asla korkmayacak, sinmeyecek. Bu demokrasi darbesini asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve eninde sonunda o sandık gelecek, o sandıktan da mutlaka halk kazanacak" şeklinde konuştu.

CHP Milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'na destek için TBMM'den CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. CHP Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganıyla tepki gösterdi.

"Haksızlığa, hukuksuzluğa sonuna kadar direneceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Merkezi'ne yürürken "Asla, asla sinmeyeceğiz" dedi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da, "İktidar, artık sandıkta kaybedeceğini anlayınca Erdoğan, açıkçası korku dağları sarmış olsa gerek ki yargıyı kullanarak, hukuku kullanarak, alet ederek bir operasyon peşinde. Halka rağmen hiçbir şey olmaz. Kendisi iktidara gelirken ‘millet iradesi’ diyordu ama anlaşılıyor ki o milletin iradesi kendisini korkutmuş, hukuk dışı kurallarla bir şekilde Sayın İmamoğlu’nun adaylığını engellemeye çalışıyor. Zamanlama tesadüfi değil bakın Pazar günü ön seçim yapacaktık ve demokratik bir seçimle adayımızı belirleyecektik. Demek ki korku dağları sarmış gerek ki baskıyla, tehditle, talimatla bu kararı çıkardı ama bu karara sonuna kadar direneceğiz. Bu Cumhuriyete ve demokrasiye darbedir. Bu millet iradesine bir darbedir. Ve asla ve asla bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Cumhuriyeti kuran partiyiz, demokrasiyi de büyüten parti olacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa sonuna kadar direneceğiz" açıklamasında bulundu.

"CHP’nin herhangi bir bireyi asla korkmayacak, sinmeyecek"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Bugün Genel Kurul’da olağan bir günmüş gibi kanun görüşülmesini asla doğru bulmadık, orada tepkimizi ortaya koyduk. Bütün milletvekillerimizle Genel Kurulda’ydık ve sonrasında da genel merkezimize yürüyüşe geçtik. Genel Merkezimiz ve bütün illerde İl Başkanlıkları şu an da baba ocağı olduğu için tüm CHP’lilere ev sahipliği yapıyor. Sadece CHP’liler değil, demokrasiye inanan, bu darbeye karşı çıkacak, halkın iradesini savunan Ekrem İmamoğlu’nu savunan herkesin alanlarda olduğunu biliyoruz. Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu talimatların kimden geldiğini çok iyi biliyoruz. Sandığın sesini duyunca Ekrem İmamoğlu adını duyunca bacakları titreyenler bu talimatı verdiler ama bilsinler ki ne Sayın İmamoğlu ne CHP’nin herhangi bir bireyi asla korkmayacak, sinmeyecek. Bu demokrasi darbesini asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve eninde sonunda o sandık gelecek, o sandıktan da mutlaka halk kazanacak" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı