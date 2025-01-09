Chp Milletvekillerinden Oluşan Çalışma Grubu Elazığ'da

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elâzığ’a ulaştı. Milletvekilleri, Elâzığ ve Tunceli’de olası depreme hazırlık raporu hazırlamak üzere çeşitli temaslarda bulunacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Başkanlığı’nda oluşan çalışma grubunda, milletvekilleri Deniz Demir, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, Ali Karaoba, Reşat Karagöz, Evrim Karakoz, Türker Ateş, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Rahmi Aşkın Türeli, Harun Özgür Yıldızlı, Barış Bektaş, Sibel Suiçmez, Serkan Sarı, İzzet Akbulut, Mehmet Tahtasız, Utku Çakırözer, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özlale, Mühip Kanko, Ayça Taşkent ve Cem Avşar yer aldı.

Heyeti, Elazığ Havalimanı’nda CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

"İncelemelerimiz sonrasında rapor hazırlayacağız"

İncelemeleri sonrasında hazırlayacakları raporları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ilgili bakanlıklara sunacaklarını belirten Gürsel Erol, üçgünlük çalışma hakkında bigi verdi. Erol şunları söyledi:

"Birincisi 2020 yılında Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yapılan konutlarla ilgili, deprem öncesi alınması gereken tedbirlerle ilgili, hak mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili, şehrimizin ekonomisinin canlanmasıyla ilgili, geleceğe yönelik bir lojistik merkezinin oluşturulup bölgede olabilecek depremlere yönelik tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonla ilgili olarak bizler buradayız. Buradaki incelemelerimizden, mağdurlardan vatandaşlarımızın taleplerini aldıktan sonra bir rapor halinde önce Sayın Genel Başkanımıza sunacağız, sonra ilgili bakanlarımızı ziyaret edeceğiz."

"Elazığ Lojistik merkezi olmalı"

Gürsel Erol, 2020 depremi sonrasında Elazığ’da yapılan konutlarla şehrin dirençli hale getirildiğini ve Elazığ’ın bölgenin lojistik merkezi olması gerektiğini dile getirdi. Erol şöyle dedi:

"2020 sonrası Elazığ’da gerçekten TOKİ konutları burada son derece yaygın bir şekilde yapıldı. Buradaki arkadaşlarımıza da o bölgeleri gezdireceğim. Aslında Elazığ bir anlamda eksikleri tamamlanmasıyla birlikte depreme dirençli bir kent haline getirildi. Bu saatten sonra yapılması gereken çevre bölge illerimizde olası bir depremde Elazığ bu hazırlığını o bölgelerde olabilecek bir depreme de müdahale edebilecek, oranın lojistik desteğini sağlayabilecek, oradaki insanların yaşamlarını deprem sürecinde kolaylaştıracak önlemler alacak bir merkez haline gelecek. Elazığ ile ilgili düşüncem bu.”

Erol, Tunceli ile ilgili ise şunları söyledi:

"Tunceli’de olası bir depremde yaşanacak sorunlar öncesi depreme dirençli kent çalışmaları yapmaktayız"

"Deprem bölgesinde yerindeki görüşmelerimizden, mağdurlardan, vatandaşlarımızın taleplerini aldıktan sonra bir rapor halinde önce Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Sonra ilgili Bakanlıkları ziyaret ederek özellikle Tunceli’de olası bir depremde yaşanabilecek sorunların tedbirlerini baştan alarak depreme dirençli bir kent haline getirilmesine yönelik çokça çalışma yapma isteği hissettik. Genel Başkanımız’da, partimizde, milletvekili arkadaşlarımız da bu konuda çok duyarlı davrandılar. Kendilerine de ben bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için hem Elazığ hem de Tunceli gezisine eşlik ettikleri için gerçekten çok teşekkür ederim. 3 gün boyunca sizlerle birlikte olacağız hem alan çalışmalarımızla ilgili hem de yerinde yapacağımız görüşmelerle ilgili sizlerle birlikte çalışıp sizleri bilgilendireceğiz. Elazığ’da olacak deprem bölgelerine yapılan konutları yerine inceleyeceğiz arkadaşlarımızla görüşeceğiz sonra tekrar Ankara’ya dönüşümüz olacak sonra sizleri de bilgilendirerek tekrar alanları ve bölgeleri gezeceğiz.

"Tunceli’de zemin yapısından kaynaklı daha büyük riskler yer almaktadır"

Tunceli ile ilgili düşüncemiz de olası bir depremde bilim adamlarının değerlendirmeleri ile gördük ki tahminimizin çok ötesinde bir risk var. Prof. Naci Görür Hocamız Ankara’ya davet etti. Milletvekili arkadaşlarımıza bir sunum yaptı. Tunceli depreminin, Bingöl depreminin çok riskli olduğunu ve bu depremlerin Tunceli’de çok büyük etki yaratacağını, sorun yaratabileceğini, olumsuzluklar olabileceğini fark ettik. Tunceli‘deki kötü bina stoğundan kaynaklı zemin yapısından kaynaklı risklerin daha büyük olduğunu ifade ettiler. Bunları raporlandırarak ilgili bakanlıklara sunacağız."

Anka Haber Ajansı