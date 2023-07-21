Chp Milletvekillerinden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve beraberindeki milletvekilleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve beraberindeki milletvekilleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Eskişehirli Sevda Erdan Kılıç'ın babası Muharrem Erdan'ın cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir’e gelen CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i de ziyaret etti.

Büyükerşen, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel’i bugün makamında ağırladı.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

Anka Haber Ajansı