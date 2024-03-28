Chp Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras: “Chp Kimsesizlerin Kimsesi Olacak”

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Muğla Ortaca’daki mitinginde konuştu. Aras, “Şu anda toplumun geneli yoksullaştı. Muğlamız şu anda yüzde 52 civarında derin bir yoksulluk ve yoksunluk yaşamakta. Demek ki belediyenin işi sadece altyapı, yol, su, değil, onları yapacağız ama aynı zamanda Muğlalı hemşehrimin, darda olanın, garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizin de kimsesi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi olacak” dedi.

HABER: ECE AZAK - ESMA TURAN / KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Muğla Ortaca’daki mitinginde konuştu. Aras, “Şu anda toplumun geneli yoksullaştı. Muğlamız şu anda yüzde 52 civarında derin bir yoksulluk ve yoksunluk yaşamakta. Demek ki belediyenin işi sadece altyapı, yol, su, değil, onları yapacağız ama aynı zamanda Muğlalı hemşehrimin, darda olanın, garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizin de kimsesi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Ortaca’da halk buluşması düzenledi. Buluşmaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, PM Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ve Baran Bozoğlu, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy, CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili de katıldı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, “Uzun süredir heyecanla beklediğimiz o büyük güne yalnızca 3 gün kaldı. 31 Mart hem Ortaca'mız hem Muğla'mız hem de ülkemiz için çok önemli bir tarih” diye sözlerine başlayarak, şunları söyledi:

“Aslında halkımızın gündeminin seçim değil geçim olduğunun farkındayız. Ancak bu yerel seçimlerin ülkemizin içine düştüğü ekonomik ve sosyal çöküşü bir nebze olsun yavaşlatabilecek, bilimden ve akıldan tamamıyla uzaklaşan kalbi taş kesilen tek adama dur denebilecek halkımıza az da olsa nefes aldırıp gelecek için umutlarımızın yeniden tazelenebileceği bir fırsat olduğunun da bilincindeyiz. Bu bahar paramızı pul edenlerden, halkımıza zulmedenlerden harama meyledenlerden hep birlikte hesap soracağız.”

“TRT'DE AKP ADAYLARINA SAATLERCE YER VERİLİRKEN MUHALEFET ADAYLARINA NEREDEYSE HİÇ YER VERİLMİYOR”

AKP iktidarının seçim kampanyası döneminde medya ve devlet gücünü orantısız bir şekilde kullanmaya, muhalefet partilerini yok saymaya devam ettiğini söyleyen Balcı, şöyle konuştu:

“Yine ve yeniden adil ve eşit olmayan şartlarda bir seçim kampanyası süreci yaşıyoruz. Tek adam rejiminin bakanları il il gezerek AKP'nin belediye başkan adaylarına oy istiyorlar. Devlet televizyonu olan ve halkın vergileriyle yönetilen TRT'de AKP adaylarına saatlerce yer verilirken muhalefet adaylarına neredeyse hiç yer verilmiyor. Devletin tüm imkanlarını bir siyasi partinin emrine vermek karanlık bir siyasi anlayışın vücut bulmuş halidir. Bu seçim sürecinde de iftiralar, hakaretler, montaj kasetler, itibarsızlaştırma ve algı operasyonları gibi ahlak ve hukuk dışı yöntemler maalesef siyasetin gündeminde. Menteşe Belediye Başkan Adayımıza, Datça Belediye Başkan Adayımıza teknoloji marifetiyle yapılan karalama kampanyaları rakiplerimizin acziyetlerinin en büyük göstergesidir. Halkımızın kavgadan ve ayrıştırıcı siyasetten bıktığını çok iyi biliyoruz. O yüzden bu provokasyonlara kesinlikle prim vermeyeceğiz. Küçük oyunlara gelmeyeceğiz.”

Yoksullukla mücadelede en büyük amaçlarının sosyal demokrat, adil ve eşit bir belediyecilik anlayışını tüm ülkeye yaymak olduğunu dile getiren Balcı, “Ortacalılara ve Muğlalılara bir söz verdik. Bu baharda rüzgar özgürlüğü esecek, kardeşliğe esecek. bu yolda en büyük gücümüz Atatürkçü vatansever belediye başkanlarımız olacak. Yoksulluk ve cehaletle olan mücadelemizde sosyal demokrat, adil ve eşit belediyecilik anlayışımızı tüm ülkeye yaymak en büyük gayemizdir. Bizler halkçılığı, Terzi Fikrilerden, gerçek milliyetçiliğiyse sokak duvarlarına değil Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazmış Bülent Ecevitlerden; mücadele azmimizi ve kararlılığımızı ise Mustafa Kemal'den aldık. Biz hepimiz bu topraklarda doğan da, doğan da 1 milyon 66 bin Muğlalı olarak, Muğla'mızın, Ortaca'mızın taşını, toprağını, denizini, kültürünü, tarihini canımızdan çok seviyoruz. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. İşte bu yüzden Muğla'yı ve Ortaca'yı talandan ve yalandan korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. 31 Mart'ta çok büyük bir başarı elde edip Ortaca'da emanetimizi geri alacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın ve Ortaca Belediye Başkanımız Evren Tezcan'ın el ele vermeleriyle ortacamıza tarihin en büyük hizmetlerini getireceğiz. Tüm Ortacalıların önünde sayın genel başkanımıza veriyoruz. 31 Mart'ta Ortaca'da, Dalaman'da, Çayköy'de, Fethiye'de, Ula'da ve diğer tüm ilçelerimizde biz kazanacağız. Mutlaka başaracağız. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu bahar, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Ortacı kazanacak, Muğla kazanacak” diye konuştu.

CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan ise “31 Mart gecesi Cumhuriyet Halk Partisi ile sosyal demokrat belediyeciliğini getirmeye ant içiyoruz” dedi. Aras, şöyle konuştu:

“BÜYÜKŞEHİR iLE ORTACA BELEDİYESİ'NİN İMKANLARINI BİRLEŞTİRECEĞİZ”

“Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda artık canla, başla azimle kararlılıkla hizmet etmeye hazırım. Sizlerin desteğiyle 31 Mart'ta seçimi hem Dalaman'da Hem de Muğla'nın diğer 12 ilçesinde ve büyükşehirde çok güçlü bir şekilde kazanacağız. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Ortaca'da Evren kardeşim var. Evren kardeşimle büyükşehir belediyesinin imkanlarını birleştirip Ortaca'nın ne eksiği varsa, ne gediği varsa hepsini tamamlamak benim namus borcumdur. Boynumun borcudur. Büyükşehir küçükşehir ayrımını ben kaldırdım. Büyükşehirle Ortaca Belediyesi'nin imkanlarını birleştireceğiz. Altyapı, su, kanalizasyon, yol, otogar kültür merkezi, kreş, yurt, huzurevi, ne gerekiyorsa sonuna kadar Ortacamıza kazandıracağız. Altyapı, yol, su zaten belediyenin asli görevlerinden.”

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAK”

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Aras, “Çok bilmiş enflasyon uzmanı var ya ekonomist hocası da şu anda bizim büyükşehir adayı oldu. Biliyorsunuz değil mi? Hocana bak ben sana hakim olduğunu söyleyeyim. 20 senedir ben ekonomistim, faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye faizi indirdi. Şimdi faizi yüzde 50'ye çıkardı. Enflasyon da aldı başını gidiyor. Bir taraftan akaryakıt fiyatları bir taraftan enerji fiyatları dolar euro... Şu anda toplumun geneli yoksullaştı. Muğlamız şu anda yüzde 52 civarında derin bir yoksulluk ve yoksunluk yaşamakta. Şimdi demek ki belediyenin işi sadece altyapı, yol, su, değil, onları yapacağız. Ama aynı zamanda Muğlalı hemşehrimin, darda olanın, garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizin de kimsesi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesi olacak” diye konuştu.

“SOSYAL POLİTİKA BÖYLE OLUR”

Bodrum Belediye Başkanlığı görevi süresince Bodrum'da 5 tane kreş yaptığına dikkat çeken Aras, “5 kreşte 500'e yakın çocuk eğitim görüyor. Öyle özel kreş fiyatlarına değil. Asgari ücret var ya şu anda yoksulluk, açlık sınırının altındaki asgari ücret 17 bin 2 lira. O asgari ücretli vatandaşımın aldığı asgari ücretin üçte birinden daha azına kreşli öğrencilerimizi güvenli, sağlıklı bir şekilde eğitimde fırsat eşitliğini de gözeterek orada okutuyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Asgari ücretin üçte ikisinden fazlası da o ailenin cebinde kalıyor. İşte sosyal politika böyle olur” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI TARİKATLARIN, CEMAATLERİN KARANLIK DEHLİZLERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Atanamayan öğretmenleri de hatırlatan Aras, “KPSS'den isterse 100 alsın, isterse 99. Yandaş değil diye, dayısı yok diye, atanamayan öğretmenler var ya. Onları da orada çalıştırıyoruz. Bunun gibi sosyal politikalara çok fazla önem vereceğiz. Bakın dün bir açıklama yaptım. Üniversite öğrencilerinin kampüste, Yeniköy'de, Turgutreis'te ve Kötekli'deki ring hatlarından alınan 7 lirayı 1 liraya indirdik. Yurtlarını da yapacağız. Çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin, karanlık dehlizlerine terk etmeyeceğiz” dedi.

AKP'li adayların seçim kampanyası afişlerinde billboardlarında parti logolarını kullanmadıklarına da dikkat çeken Aras, “Cumhurbaşkanı'nın resimlerini kullanmıyorlar. Neden? Bir şeyden mi utanıyorsunuz? Çünkü onların o maskelerinin altında Gaffar Okkan'ın katilleri var. Artık onlara kırmızı kartı gösterip gönderme zamanı” dedi.

Anka Haber Ajansı