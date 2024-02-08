Chp Muğla İl Başkanı Zekican Balcı: "Tayyip Erdoğan'ı Hak Ettiği Yere Hep Beraber Göndereceğiz"

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği halk buluşmasında, "Ülkemizi içine düştüğü karanlıktan, çukurdan çıkarmak için Türkiye’nin en büyük en köklü Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük sorumluluk düşüyor. İnanıyorum ki biz Muğla’dan bu ateşi yakacağız ve Tayyip Erdoğan'ı hak ettiği yere torunlarının yanına hep beraber göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

ESMA TURAN

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Menteşe İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği halk buluşmasında, "Ülkemizi içine düştüğü karanlıktan, çukurdan çıkarmak için Türkiye’nin en büyük en köklü Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük sorumluluk düşüyor. İnanıyorum ki biz Muğla’dan bu ateşi yakacağız ve Tayyip Erdoğan'ı hak ettiği yere torunlarının yanına hep beraber göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Menteşe İlçe Başkanlığı tarafından her hafta Perşembe günü ilçe binasında düzenlenen halk buluşmasına bu hafta; CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı. Burada konuşma yapan CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, "Adaylarımız belirlendi. Bismillah diyerek yola koyulduk. Sonuçlarının güzel olacağına inancımız tam. 1 Nisan akşamı inşallah hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacağız" dedi.

"MUĞLA'DA TEK KADIN ADAY MENTEŞE’DE"

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevimiz, kıymetli Bodrum Belediye Başkan adayımız Ahmet Aras'a, Menteşe Belediye Başkan adaylığı görevinizde partimiz tarafından Gonca Köksal başkanımıza teslim edilmiştir. Kendileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını bir adım daha yukarıya çıkarmak için 55 gün boyunca ve sonrasında 5 yıllık hizmetleri ile sizlere ve halkımıza katkı sunacaklardır. Siz ekstra şanslısınız ki 13 ilçenin tek kadın belediye başkan adayı Menteşe'de. Kıymetli Bahattin Gümüş başkanımıza Menteşe'ye yapmış olduğu hizmetler ve partimize sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum."

"ERDOĞAN’I HAK ETTİĞİ YERE GÖNDERECEĞİZ"

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ise şunları söyledi:

"31 Mart sadece bir yerel seçim değil, ülkemizi içine düştüğü karanlıktan, çukurdan çıkarmak için Türkiye’nin en büyük en köklü Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük sorumluluk düşüyor. Muğla’da da bizlere çok büyük görevler düşüyor. Bu görevi layığıyla yapabilmek adına belediye başkan adaylarımızı belirledik. 13 ilçede sadece 1 kadın adayımız var. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Gonca başkan, Ahmet başkanın liderliğinde, örgütümüzün destekleriyle çok büyük başarılara imza atacak. İnanıyorum ki biz Muğla’dan bu ateşi yakacağız ve Tayyip Erdoğan'ı hak ettiği yere torunlarının yanına hep beraber göndereceğiz."

"MUĞLA'YI BÜTÜNÜYLE CHP'Lİ BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bunun ağırlığını kaldırabilecek altyapımız, tecrübemiz var. Bunu çok net görüyoruz, rakiplerimiz bizden aşağıda. O yüzden bu gücümüzü koruyalım, majör bir sıkıntı yaşanmazsa, Muğla’yı bütünüyle Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik ile buluşturacağız.”

Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal da, "Bu görev 5 yıllığına bana emanet edildi. Hep birlikte çalışkanlıkla, eminlikle, üretkenlikle çok güzel bir sonuca ulaşacağız. Hem seçim sürecinde hem de seçim sonrasında yerel belediyecilik örneği sergileyeceğiz. Türkiye’de parmakla işaret edilen bir belediye olacağız, tüm ilçelerimiz ile birlikte. Buna inancım sonsuz" dedi.

Anka Haber Ajansı