Chp Muğla İl Başkanlığı’na Zekican Balcı Seçildi

CHP Muğla İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi dün yapıldı. İki adayla gidilen seçimde Zekican Balcı İl Başkanı seçildi. Balcı, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı partimizdir. Yarın sabahtan itibaren hep birlikte 13 ilçemizi ve Büyükşehirimizi kazanmak için 180 gün boyunca omuz omuza 35 bin kişilik büyük bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ESMA TURAN

CHP Muğla İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi dün yapıldı. İki adayla gidilen seçimde Zekican Balcı İl Başkanı seçildi. Balcı, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı partimizdir. Yarın sabahtan itibaren hep birlikte 13 ilçemizi ve Büyükşehirimizi kazanmak için 180 gün boyunca omuz omuza 35 bin kişilik büyük bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Muğla İl Kongresi dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, önceki dönem milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"BİZ SAVAŞ MEYDANLARINDA KURULAN BİR PARTİYİZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka şöyle konuştu:

"Önümüzde bir seçim var. Çok kritik bir seçim. Bu yerel seçimlerde eğer biz inanırsak, dayanışırsak, bir ve beraber olur, birbirimize kenetlenip çalışırsak o takdir de hem Büyükşehirimizde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını koruyup hem de başka ilçelerde de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırabiliriz. Yeter ki inanalım, yeter ki çalışalım, yeter ki birbirimize kenetlenelim."

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise şunları söyledi:

"Bugün Meclis açıldı orada bir açıklama yaptılar, "Sivil Anayasa" dediler. Cumhuriyet'in kalesi Muğla’dan bir kez daha özellikle kadınlar olarak söyleyelim, Anayasayı uygulamayanlar, yeni bir Anayasa yapamazlar ama tüm bunların içinde biz köklerimizi ve geleneklerimizi biliyoruz. Bu iradeyi değiştirecek olan, bu gidişe dur diyecek olan yine bizleriz, sizlersiniz. Bu salonlarda bu iradeyi ortaya çıkarıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Kağıt üzerinde kurulan değil, köklerini Kuvayı Milliye'den alan bir partiyiz. Savaş meydanlarından kurulan bir partiyiz. O yüzdendir ki bizim örgütümüz güçlü, geleneklerimiz köklüdür. Bu nedenle 100 yılını tamamlayan ender partilerden biriyiz."

"BU SEÇİMİN KAZANANI PARTİMİZDİR"

Konuşmaların ardından Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın üstlendiği kongrede, kırmızı liste ile mevcut başkan Hüseyin Erol, mavi liste ile de Zekican Balcı yarıştı. Balcı, 333 oy alırken Erol 271 oy aldı. 62 oy farkla CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı oldu. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Oy sayımının ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Zekican Balcı, şunları söyledi:

"Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı partimizdir. Yarın sabahtan itibaren hep birlikte 13 ilçemizi ve Büyükşehirimizi kazanmak için 180 gün boyunca omuz omuza 35 bin kişilik büyük bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Güzel bir kongre süreci geçirdik. Partimizin daha iyi yerlere getirmek için kavga etmeden, birlik içerisinde, ötekileştirmeden çalışmalara devam edeceğiz. Destek veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ile birlikte önümüzdeki süreçte ben inanıyorum ki ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak yolu yerel seçimlerden itibaren aşacağız. Bunun öncüsü sizi temin ederim ki Muğla örgütü olacak. Hepinize çok teşekkür ederim."

Yeni il yönetimi şu isimlerden oluştu;

Adil Kara, Ali Alper, Bekir Perçin, Berrin Naz, Birol İçöz, Dilay Uçar, Ecem Kaya Demircan, Ender Taşören, Goncagül Işıktekin, Gökhan Türker, Görkem Tarhan, İbrahim Turhan, İnan Gök, Kamil Ayhan Öner, Kemal Karadeniz, Koray Yerli, Mehmet Barut, Mustafa Yılmaz, Müge Yenisu, Önder Öztemiz, Murat Özbir, Umut Sivas, Uzay Kocabaş, Yağmur Türker.

Anka Haber Ajansı