Chp Muğla Milletvekili Adayları Tanıtıldı

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla milletvekili adayları tanıtıldı. CHP İl Başkanı Hüseyin Erol, "Demokrasi için, aydınlık yarınlar için, haksızlığa uğramış her bir yurttaşımız için başaracağız" dedi.

ESMA TURAN

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla milletvekili adayları tanıtıldı. CHP İl Başkanı Hüseyin Erol, "Demokrasi için, aydınlık yarınlar için, haksızlığa uğramış her bir yurttaşımız için başaracağız" dedi.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Millet İttifakı ortaklarının temsilcileri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Gelecek Partisi kontenjanından aday olan Selçuk Özdağ ise programları nedeniyle toplantıya katılmadı.

Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Hüseyin Erol, şunları söyledi:

“Demokrasi için, aydınlık yarınlar için, haksızlığa uğramış her bir yurttaşımız için başaracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çocuklarımız ve gençlerimiz, çağdaş modern gerçek bir demokrasi ile taçlanmış, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir güne uyanacak. Söz veriyorum Muğla'ya bahar gelecek, Türkiye'ye bahar gelecek ve 15 Mayıs’ın şafağında zaferin sıcak güneşiyle hep birlikte kucaklaşacağız.”

Toplantıda milletvekili adayları da söz alarak görüşlerini dile getirdi. Birinci sıra Milletvekili adayı Av. Cumhur Uzun şunları söyledi:

“16 Nisan 2017 tarihinde bugünkü ucube sistemin doğumuna sebep olan anayasaya evet denildi. O gün Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki gününün güzel olmayacağının ilk ateşi yakılmış oldu. Sizler ve biz hayır bu sistem olursa, bu sistemle yönetici kim olursa olsun bundan halka mutluluk, ülkeye yarar getirmez diyorduk. Oysa bugün bu iddia sahipleri ile geçirdiğimiz bir 5 yıl yaşadık. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde biz ülkemizin ve Cumhuriyetimizin yönünü tayin eden gizli bir referanduma gidiyoruz. Ya bu ucube sisteme ve bunun getirdiklerine ‘evet’ diyeceğiz ya da biz bundan mutlu olmadık bu mutluluğun anahtarı bizdedir. O nedenle burayı terk edip bize teslim edin, gerçek Cumhuriyet, gerçek mutluluk, gerek halk iktidarı nasıl olurmuş size gösterelim diyeceğiz.”

İkinci sıra Milletvekili adayı Av. Gizem Özcan şöyle konuştu:

“Muğla'nın hakkını alması için, cumhuriyetin tüm değerlerinin yeniden inşası için meşaleyi elimize aldık. İktidar çok yakın. Hepimizin hayallerini hedefi yapan Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya göndereceğiz. Ülkemizi önce feraha sonra refaha sizlerle birlikte kavuşturacağız. Sana söz Muğla kadınlar hakkını alacak, gençler hakkını alacak, Muğla hakkını alacak. Güzel ülkem hakkını alacak.”

Üçüncü sıra Milletvekili adayı Süreyya Öner Derici de “Şimdi ilk hedefimiz, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya uğurlamak ondan sonra önergeleri Meclis’te reddedilen Milletvekilleri olarak değil, kanun yapıcılar olarak Meclis'e girmek, Muğla'nın bütün adayları ile girmek, sırada iktidar var” dedi.

Beşinci sıra Milletvekili adayı Mehmet Demir ise “Ben bu partinin çöpünü döktüm, temizliğini yaptım. Sonra bu parti beni ilçe başkanı yaptı. Şimdi de ilk 5. sıra Milletvekili adayı yaptı. Daha neler göreceğiz neler yaşayacağız. Sizlere inanıyorum, güveniyorum” dedi.

Altıncı sıra Milletvekili adayı Fatma Gebeş Çimen de şöyle konuştu:

“Huzurun, barışın, mutluluğun, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu bir düzende yine baharlar gelecek. Anneler, babalar, gençler çocuklar güven içinde olacaklar. 15 Mayıs sabahı güzel yurdumuzun üstünde güneş daha parlak ışıldayacak.”

Yedinci sıra milletvekili adayı Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu, “Bizler 56 Milletvekili aday adayı olarak Muğla’mızdan bütün seçmenlerimize tanıtmak için yola çıktık. 6 kişi bu listede yer aldık. Listenin sonu başı hiç önemli değil. Bu dönem listenin kritiğini yapacak olduğumuz bir dönem değildir. Bu dönem el ele omuz omuza birlikte zafere ulaşacağımız bir gün olmalıdır” dedi.

Aday tanıtım toplantısının ardından 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Menteşe seçim ofisinin açılışı yapıldı.

Anka Haber Ajansı